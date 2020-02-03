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ТОП 5 лечебных трав, которые помогут снять боль в горле

Смотрите фото (6)
ТОП 5 лечебных трав, которые помогут снять боль в горле
22:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:От боли в горле, которая может возникнуть в любой момент, не застрахован никто.

  • 1

    Какова бы ни была причина, вызвавшая боли в горле, необходимо не допустить дальнейшего ухудшения состояния здоровья и избавиться от инфекции. Облегчить состояние помогут натуральные средства.

    Тимьян обыкновенный

    При потере голоса из настоя травы (1ст.л. сырья на стакан кипятка) делают горячий компресс на горло (поверх мокрой салфетки наложить сухое полотенце для сохранения тепла).

  • 2

    Тополь черный

    При бронхите, пневмонии, ангине, стоматите полоскать ротовую полость теплым отваром (смесь трав – по 1 ст.л. почек тополя черного, березы бородавчатой, травы душицы обыкновенной, цветков и листьев алтея лекарственного и плодов шиповника коричневого – залить 400 мл воды, кипятить на небольшом огне 5 минут, дать настояться 4 часа) 5-6 раз в день.

  • 3

    Фенхель

    При бронхитах и охриплости пить отвар (50 г смеси семян фенхеля и сухих цветков коровяка обыкновенного, взятых в соотношении 1:1, залить 500 мл хорошего красного вина, кипятить 2 минуты, процедить) несколько раз в день по 30 мл небольшими глотками.

  • 4

    Фиалка душистая

    При коклюше, остром и хроническом бронхите и при туберкулезе легких пить настой растения (2ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, настаивать 2 часа, процедить) по полстакана 4 раза в день.

  • 5

    Хрен обыкновенный

    При кашле с мокротой принимать как отхаркивающее средство смесь (по 100 г измельченных корней хрена и целого лимона, 100 г меда) по 1 ст.л. несколько раз в день, запивая чаем из сбора трав (1 ст.л. смеси трав репейника обыкновенного, донника лекарственного, листьев мать-и-мачехи обыкновенной и цветков просвирника лесного, взятых в соотношении 3:1:1:1, залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, процедить и добавить мед) по трети стакана 3 раза в день.

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Здоровье, Травы, Боль в горле, Лечебные травы, Советы медиков.
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