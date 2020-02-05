Медики назвали весомые причины полюбить шпинат

Новости шоу бизнеса:Шпинат не только рекордсмен по содержанию железа, но и идеальная еда для худеющих.

В чем еще преимущество этого овоща перед листовыми собратьями? В шпинате много Омега-3 кислоты, что делает его невероятно полезным для веганов и тех, кто не ест рыбу и морепродукты. Приготовив салат из шпината, посыпьте его тыквенными семечками, орешками, льном или кунжутом. Так не только получите максимум полезных кислот, но и снизите риск появления проблем с сердцем.

Если придерживаетесь диеты и считает калории, шпинат — идеальный союзник. Калорийность колеблется в пределах 20 ккал на 100 граммов, а использовать его можно в салатах, супах, гарнирах, смузи.

Больные диабетом должны высоко ценить шпинат. Наличие в овоще тиоктовой кислоты снижает показатели глюкозы в крови, помогает инсулину работать во благо организма.

В шпинате много марганца, витамина В и натуральных волокон, что улучшает метаболизм, помогает пище усваиваться, а организму выводить токсины. Добавив салат из шпината в ежедневный рацион, быстрее очистите организм и избавитесь от отеков.

В сезон ОРВИ шпинат нужно кушать как можно чаще: благодаря наличию витамина А, он благотворно влияет на слизистые, органы дыхания, систему мочевыделения. Организм будет быстрее справляться с инфекциями, а человек — реже болеть.

Шпинат улучшает мужскую потенцию и нормализует женский гормональный фон. Обилие йода и витамина Е поддерживает правильную работу щитовидной железы, своевременную выработку гормонов яичников и надпочечников.