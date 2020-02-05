Все, что нужно знать о витамине Е

Новости шоу бизнеса:Витамин Е является известным антиокислителем - его иногда добавляют в пищевые продукты и медикаменты с целью замедлить разрушительное действие окисления.

Витамин Е (токоферол) может предотвратить преждевременное старение клеток.

Еще в конце 70-х годов на съезде Американского химического общества с интересным сообщением выступил доктор Дж. Блэнд из университета в г. Такома, штат Вашингтон.

Объектом исследования доктора Блэнда были переносчики кислорода в организме человека - красные кровяные тельца (эритроциты). Установлено, что клеточные мембраны эритроцитов разрушаются под воздействием света, кислорода, способствуют их разрушению также рентгеновские лучи, загрязнение воздуха, табачный дым.

Важный компонент мембран эритроцитов, да и всякой другой клетки,- липиды, жировые вещества. Разрушение мембраны начинается с окисления липидов.

Как показал Дж. Блэнд, присутствие витамина Е в жировом слое клеточных мембран защищает клетку от преждевременного старения. Этот вывод сделан на основании клинических наблюдений.

Группе лиц (24 человека) давали витамин Е. Последующий анализ показал, что клетки их крови, подвергнутые воздействию кислорода и света, разрушались значительно медленнее.

Означает ли это, что регулярный прием витамина Е может отодвинуть старость? Конечно, нет. Старение организма — сложный процесс, и разрушение мембран в результате окисления — лишь одна из его составных частей и, видимо, не самая главная.

Кроме того, потребление избыточных количеств витамина Е может оказаться опасным. Сейчас ведутся работы с целью определить, какова оптимальная его доза.

Но уже сейчас ясно, что продукты, содержащие этот витамин, ослабляют действие на человека загрязненной окружающей среды.