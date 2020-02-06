Для зимы в самый раз: целебные рецепты с имбирем

1 Имбирь известен как съедобное и лекарственное растение в Азии уже более 3500 лет. Бесчисленные витамины и минералы не только защищают от простудных инфекций, но и зарекомендовали себя как средство от головной боли и тошноты. Например, моряки привыкли жевать острые имбирные корни против укачивания. Каша с имбирем и куркумой Сначала отварите несколько кусочков имбиря с чайной ложкой измельченной куркумы в небольшом количестве растительного или коровьего молока. Процедите все это, и доведите до кипения снова с маленькой чашкой овсянки. С мелко нарезанными фруктами или орехами, это будет не только вкусно, но и полезно.

2 Салаты с заправкой из имбирного уксуса Все, что вам нужно, это белый винный уксус, декоративная бутылка и, конечно, имбирь. Сначала его очищают, нарезают на мелкие ломтики и помещают в бутылку. Затем белый винный уксус нагревают до температуры кипения и выливают на кусочки имбиря. Плотно закройте бутылку и дайте настояться в течение 1-2 недель. При желании в имбирь также можно добавлять отдельные травы, такие как тимьян или базилик. Это обеспечивает еще более интересный вкус. Используйте полученный уксус вместе с полезными растительными маслами для заправки салатов.