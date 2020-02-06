Скачать
Четверг, 06.02.2020
Эпидемия коронавируса: ВОЗ просит сотни миллионов долларов
Эпидемия коронавируса: ВОЗ просит сотни миллионов долларов
НСЖУ об обысках у "1+1": Это четкий сигнал тревоги для всех журналистов
НСЖУ об обысках у "1+1": Это четкий сигнал тревоги для всех журналистов
Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
"Для мира он был легендой, актером из "золотого века" кинематографа": умер Кирк Дуглас
Умер всемирно известный актер Кирк Дуглас

Для зимы в самый раз: целебные рецепты с имбирем

Смотрите фото (4)
Для зимы в самый раз: целебные рецепты с имбирем
05:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Имбирь - настоящий универсал не только в плане пользы для здоровья, но и на кухне.

  • 1

    Имбирь известен как съедобное и лекарственное растение в Азии уже более 3500 лет. Бесчисленные витамины и минералы не только защищают от простудных инфекций, но и зарекомендовали себя как средство от головной боли и тошноты. Например, моряки привыкли жевать острые имбирные корни против укачивания.

    Каша с имбирем и куркумой

    Сначала отварите несколько кусочков имбиря с чайной ложкой измельченной куркумы в небольшом количестве растительного или коровьего молока. Процедите все это, и доведите до кипения снова с маленькой чашкой овсянки. С мелко нарезанными фруктами или орехами, это будет не только вкусно, но и полезно.

  • 2

    Салаты с заправкой из имбирного уксуса

    Все, что вам нужно, это белый винный уксус, декоративная бутылка и, конечно, имбирь. Сначала его очищают, нарезают на мелкие ломтики и помещают в бутылку.

    Затем белый винный уксус нагревают до температуры кипения и выливают на кусочки имбиря.

    Плотно закройте бутылку и дайте настояться в течение 1-2 недель. При желании в имбирь также можно добавлять отдельные травы, такие как тимьян или базилик. Это обеспечивает еще более интересный вкус. Используйте полученный уксус вместе с полезными растительными маслами для заправки салатов.

  • 3

    Яблочно-имбирное варенье с корицей

    Особенно в холодное время года яблочно-имбирное варенье с корицей является идеальным для приготовления тостов на завтрак.

    Ингредиенты: 1 кг яблок, 1 чайная ложка свежего или молотого имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 пакет сахара.

    Очистить и нарезать яблоки и имбирь. Довести до кипения в кастрюле вместе с джемом сахаром и чайной ложкой корицы. Измельчите все блендере, а затем готовьте на плите еще 5 минут, постоянно помешивая. Перелейте в банки для консервирования.

Названы важнейшие продукты, которые должны быть в каждом холодильнике

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Рецепт, Имбирь, Полезные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
02 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
03 В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)
04 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
05 Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Гонконг вводит карантин для всех, прибывающих из Китая
СМИ: Гонконг вводит карантин для всех, прибывающих из Китая
Пелоси об импичменте Трампа: Сенат предал Конституцию
Пелоси об импичменте Трампа: Сенат предал Конституцию
Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека
Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека
Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем
Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь