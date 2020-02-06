ТОП-6 продуктов питания для улучшения зрения

1 Морковь Этот овощ многим знаком с детства: пожалуй, каждого из нас родители заставляли грызть морковку, аргументируя тем, что она хороша для зрения. Взрослые не лгали: заячья радость, и правда, богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А. Он участвует в процессах восстановления функции глаз и предотвращает развитие куриной слепоты. Но зрение морковь, как принято думать, увы, не улучшает.

2 Черника Эта черная ягодка по важности для зрения находится на одной ступеньке с морковью. Она богата витамином С, помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером. Поэтому черника особенно хороша для офисных работников. В черничный сезон врачи рекомендуют съедать не менее 10 стаканов свежих ягод. Зимой же ее можно есть, перетертую с сахаром.

3 Говяжья печень Печень (правда, не только говяжью, а всю, что была под рукой) издавна прикладывали к глазам, чтобы излечить куриную слепоту. Ныне научно доказано, что именно в говяжьей печени содержится более всего витамина А. Проще говоря, печень – животный аналог морковки.

4 Шпинат Богат витамином С. Употребление этой культуры 2-4 раза в неделю снижает риск возрастной слепоты и развития катаракты. Американские ученые вообще считают, что шпинат сможет лечить некоторые формы слепоты и ныне работают над разработкой такой целебной методики.

5 Яйца Богаты витамином А. И даже несмотря на то, что в них его не так много, как в моркови, достаточно всего двух яиц (желтков), чтобы удовлетворить суточную потребность организма в этом витамине.