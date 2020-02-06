Першение в горле: самые распространенные причины

Новости шоу бизнеса:Першение в горле – это чувство неприятного щекотания, зуда и жжения, часто сопровождающегося кашлем и болью.

Почти каждый человек время от времени испытывает такой неприятный симптом, как раздражение в горле (зуд).

Причины его возникновения очень разнообразны, ниже представлены наиболее распространенные из них.

Аллергический ринит (сенная лихорадка) является самой распространенной причиной появления зуда в горле. Это заболевание развивается, когда организм распознает в целом безвредные объекты или вещества как угрозу и вырабатывает гистамин в большом количестве. Распространенные аллергены: пыльца, пыль, сигаретный дым и выхлопные газы автомобилей. Также аллергическая реакция может развиваться в ответ на попадание в организм пищевых аллергенов или некоторых лекарственных средств. Обычно развитие аллергического ответа занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Зуд в горле, вызванный аллергическим ринитом, может сопровождаться заложенностью и выделениями из носа, высоким давлением в придаточных (околоносовых) пазухах, раздражением глаз и кожи, чиханием, усталостью, отеком и покраснением глаз, слезотечением. Если зуд в горле возник из-за пищевой или медикаментозной аллергии, то он может сопровождаться такими симптомами, как высыпания, покраснение кожи вокруг глаз, раздражение глаз, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отек губ, языка и глотки, затрудненное дыхание и глотание, изменение артериального давления и потеря сознания.

Ангина или другие бактериальные инфекции также могут вызывать зуд в горле, который сменяется болью. Раздражение в горле может сопровождать простудные вирусные инфекции и грипп. В случае простуды зуд в горле переходит в умеренно выраженную боль, а в случае гриппа боль может быть сильно выраженной и сопровождаться высокой температурой тела, болью в мышцах и дискомфортом в грудной клетке.

Если зуд в горле вызван острым инфекционным заболеванием, он зачастую является кратковременным и сопровождается высокой температурой тела, отеком гланд, болью в мышцах, слабостью, головной болью, кашлем и заложенностью носа.

Дегидратация (недостаточное содержание воды в организме) может вызывать сухость во рту — временное состояние, при котором в ротовой полости образуется недостаточно слюны. Такое нарушение часто возникает в жаркую погоду, после интенсивных физических нагрузок и во время некоторых заболеваний. Если зуд в горле вызван дегидратацией, он может сопровождаться жаждой, сухостью во рту и потемнением мочи.

Некоторые лица с хроническим кислотным рефлюксом, также известным как изжога, могут испытывать проблемы с горлом. Кислотный рефлюкс — это попадание кислого содержимого желудка в пищевод. В некоторых случаях у человека может развиваться бессимптомный рефлюкс, основным признаком которого является хроническое раздражение в горле.

Если зуд в горле вызван изжогой, его чаще всего сопровождают такие симптомы, как затруднение или боль при глотании, ощущение жжения в груди или горле, воспаление гортани, повреждение зубной эмали, воспаление десен и неприятный привкус во рту.

Некоторые лекарственные средства для снижения артериального давления могут вызывать сухость во рту и зуд в горле, не связанные с аллергическими реакциями.

Выбор средства для борьбы с раздражением в горле зависит от причины появления симптома. В большинстве случаев полезны такие из них: ложка меда для обволакивания горла, полоскание соленой водой, леденцы от кашля, спрей для носа, горячий чай с лимоном и медом.

Для профилактики раздражения в горле можно предпринять несколько шагов, например, прекратить курить, пить большое количество воды, избегать употребления кофеина и алкоголя и часто мыть руки во время сезона простуд.

Если зуд в горле сохраняется на протяжении 10 дней, усиливается и не поддается лечению в домашних условиях, следует обратиться за медицинской помощью. При сочетании раздражения в горле с некоторыми симптомами следует немедленно обратиться за медицинской помощью. К ним относят: затруднение дыхания и глотания, обструкцию дыхательных путей, высыпания на коже, отек лица, сильную боль в горле и высокую температуру тела.