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Продукты для укрепления костной системы

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Продукты для укрепления костной системы
03:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Основными компонентами в продуктах являются кальций и витамин D.

  • 1

    Йогурт

    В продукте необходимое для костной системы витамина D. Одна чашка йогурта поможет получить дневную норму кальция. Но надо тщательно относится к выбору продукта, чтобы действительно помочь костям.

  • 2

    Молоко

    Кальция много в данном продукте – 30% от суточной нормы есть в стакане молока. Желательно выпивать по три стакана в день, а если не получается, можно добавлять его в различные блюда.

  • 3

    Сыр

    Сыр калорийный и жирный продукт, но он важен для костной системы. В них немало витамина D, который позволить удовлетворить дневную норму.

  • 4

    Лосось

    Большинство людей знают лосось как источник нужных для сердца омега-3 жирных кислот. Есть его надо для костной системы.

  • 5

    Шпинат

    Зелень поможет укрепить кости – ешьте шпинат. В одной чашке продукта содержится 25% нормы клетчатки, кальция, железа и витамина A.

  • 6

    Тунец

    В рыбе немало нужных компонентов для укрепления костной системы. Поэтому стоит включить продукт в рацион.

  • 7

    Капуста

    Речь идёт о листовой капусте. Важные вещества для укрепления костей помогут добиться необходимой цели.

  • 8

    Апельсиновый сок

    Если кажется, что это никчёмный продукт, глубоко заблуждаетесь. Свежевыжатый сок поможет укрепить костную систему.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Костная система, Советы медиков.
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