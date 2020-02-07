МОЗ: В стране наблюдается дефицит хирургических масок

Новости шоу бизнеса:Минздрав: в Украине происходит дефицит хирургических масок.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине наблюдается дефицит хирургических масок на рынке на фоне обострения эпидемии гриппа.

Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает телеканал новостей "24".

"В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", – сообщил Скипальский.

Напомним: в Украине сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения вирусом из Китая, однако активно распространяется грипп А (H1N1), который еще называют "свиным гриппом". С начала эпидемического сезона медики официально зафиксировали смерть 15 человек от осложнений болезни.