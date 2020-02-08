Скачать
Суббота, 08.02.2020
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день

Вы даже не догадывались: что общего между овощами и давлением

Вы даже не догадывались: что общего между овощами и давлением
08:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики выяснили, как фрукты и овощи могут влиять на кровяное давление.

Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона.

Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления. Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией.

По словам медиков, ежедневно людям для нормализации давления необходимо употреблять порядка четырех с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах.

Ученые говорят о том, что больше всего этого полезного вещества содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате. Эти продукты можно есть почти в любых количествах тем, кто страдает от повышенного давления. А вот людям с пониженным давлением, наоборот, не стоит есть их слишком много, поскольку это может привести к еще более сильному снижению давления.

Как поднять низкий гемоглобин: фрукты, которые помогут

В целом, и тем, и другим стоит следить, чтобы рацион был сбалансированным. Ученые говорят, что если организм не дополучает полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьезными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами. А в результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление.

Также ученые напоминают, что людям с высоким давлением стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, поскольку это также может быть опасно для здоровья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Питание, Советы, Фрукты, Давление, Овощи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
02 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
03 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
04 Зима отменяется: в Украину идет потепление
05 Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь