Вы даже не догадывались: что общего между овощами и давлением

Новости шоу бизнеса:Медики выяснили, как фрукты и овощи могут влиять на кровяное давление.

Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона.

Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления. Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией.

По словам медиков, ежедневно людям для нормализации давления необходимо употреблять порядка четырех с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах.

Ученые говорят о том, что больше всего этого полезного вещества содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате. Эти продукты можно есть почти в любых количествах тем, кто страдает от повышенного давления. А вот людям с пониженным давлением, наоборот, не стоит есть их слишком много, поскольку это может привести к еще более сильному снижению давления.

В целом, и тем, и другим стоит следить, чтобы рацион был сбалансированным. Ученые говорят, что если организм не дополучает полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьезными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами. А в результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление.

Также ученые напоминают, что людям с высоким давлением стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, поскольку это также может быть опасно для здоровья.