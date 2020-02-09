Мыльная опера: в каких случаях стоить немедленно мыть руки

1 После посещения врача В течение дня в кабинет врача входит множество больных пациентов. И, естественно, они дотрагиваются до дверной ручки, стульев, стола и других предметов, которые здесь находятся. Поэтому после визита к доктору (любому), обязательно вымойте руки с теплой водой и мылом, чтобы смыть все накопившиеся микробы.

2 После мытья посуды Многие думают, что вымыв посуду, они автоматически делают и руки чистыми. На самом деле во время этого процесса на руки попадают сотни бактерий, ведь губка для мытья — настоящий рассадник для вредных микроорганизмов. То же самое можно сказать о разделочной доске. После того как порезали хлеб или овощи, обязательно вымойте руки и саму доску. Кстати, и доску, и губку нужно регулярно менять.

3 После изучения меню в кафе или ресторане Приходя в кафе, мы обязательно отправляемся в уборную, где моем руки, возвращаемся за столик и приступаем к изучению меню. А ведь эта «книжечка» — место обитания многих микробов. Только представьте, в руках скольких людей она успевает побывать за день! Поэтому советуем сначала делать заказ и только потом идти мыть руки.

4 После поездки в общественном транспорте Невозможно даже сосчитать, сколько человек каждый день дотрагиваются до поручней в метро или перил эскалатора… Именно поэтому общественный транспорт считается идеальным местом для распространения различных бактерий. И даже если вы специально ни к чему не дотрагиваетесь, не забывайте, что вы передаете водителю деньги, которые тоже являются рассадником микробов, вирусов и даже ДНК домашних животных!

5 После игр с животными Раз уж зашла речь о животных, необходимо упомянуть, что после игр с ними (и неважно, уличными или домашними), следует обязательно мыть руки. Питомцы — потенциальные разносчики инфекций и иногда довольно опасных. Приучите своих детей тоже это делать и ни в коем случае не позволяйте им дотрагиваться до лица, пока не будут проведены гигиенические процедуры.

6 После посещения аэропорта Аэропорт каждый день принимает тысячи пассажиров, и все они так или иначе оставляют в нем свой след — дотрагиваются до дверных ручек, стульев, стойке регистрации и так далее. А самые опасные места — подлокотники кресел и пластиковые поддоны и ванночки на линиях безопасности. Поэтому даже после прохождения досмотра не поленитесь пойти в уборную и тщательно вымыть руки.