Мыльная опера: в каких случаях стоить немедленно мыть руки

После посещения врача
В течение дня в кабинет врача входит множество больных пациентов. И, естественно, они дотрагиваются до дверной ручки, стульев, стола и других предметов, которые здесь находятся. Поэтому после визита к доктору (любому), обязательно вымойте руки с теплой водой и мылом, чтобы смыть все накопившиеся микробы.
После мытья посуды
Многие думают, что вымыв посуду, они автоматически делают и руки чистыми. На самом деле во время этого процесса на руки попадают сотни бактерий, ведь губка для мытья — настоящий рассадник для вредных микроорганизмов. То же самое можно сказать о разделочной доске. После того как порезали хлеб или овощи, обязательно вымойте руки и саму доску. Кстати, и доску, и губку нужно регулярно менять.
После изучения меню в кафе или ресторане
Приходя в кафе, мы обязательно отправляемся в уборную, где моем руки, возвращаемся за столик и приступаем к изучению меню. А ведь эта «книжечка» — место обитания многих микробов. Только представьте, в руках скольких людей она успевает побывать за день! Поэтому советуем сначала делать заказ и только потом идти мыть руки.
После поездки в общественном транспорте
Невозможно даже сосчитать, сколько человек каждый день дотрагиваются до поручней в метро или перил эскалатора… Именно поэтому общественный транспорт считается идеальным местом для распространения различных бактерий. И даже если вы специально ни к чему не дотрагиваетесь, не забывайте, что вы передаете водителю деньги, которые тоже являются рассадником микробов, вирусов и даже ДНК домашних животных!
После игр с животными
Раз уж зашла речь о животных, необходимо упомянуть, что после игр с ними (и неважно, уличными или домашними), следует обязательно мыть руки. Питомцы — потенциальные разносчики инфекций и иногда довольно опасных. Приучите своих детей тоже это делать и ни в коем случае не позволяйте им дотрагиваться до лица, пока не будут проведены гигиенические процедуры.
После посещения аэропорта
Аэропорт каждый день принимает тысячи пассажиров, и все они так или иначе оставляют в нем свой след — дотрагиваются до дверных ручек, стульев, стойке регистрации и так далее. А самые опасные места — подлокотники кресел и пластиковые поддоны и ванночки на линиях безопасности. Поэтому даже после прохождения досмотра не поленитесь пойти в уборную и тщательно вымыть руки.
После посещения общественного туалета
Тут и так все должно быть понятно. Любой туалет — это прибежище различных микроорганизмов, которые оседают на двери, смесители, унитазе, мусорном ведре и других элементах интерьера этой комнаты. Однако все забывают о… дозаторах для мыла! Ведь именно их все трогают своими руками, прежде чем они становятся чистыми. Постарайтесь уже после того, как вымоете руки, не трогать дозатор, иначе с таким же успехом вы могли бы вымыть их прямо в унитазе.