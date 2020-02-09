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Сок, который способный сохранить вашу молодость

Сок, который способный сохранить вашу молодость
08:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Гранатовый сок следует считать настоящим эликсиром юности, как выяснили ученые.

Гранатовый сок известен своими полезными свойствами для здоровья сердца и сексуальных возможностей человека, однако специалисты обнаружили, что этот напиток также полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 24 человека обоих полов. Испытуемым необходимо было на протяжении месяца выпивать по пол литра гранатового сока ежедневно.

Исследователи уверены, что сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как свободные жирные кислоты (СЖК). Именно СЖК становятся причиной отложений на животе у мужчин и женщин лишнего жира, пояснили специалисты.

Вы даже не догадывались: что общего между овощами и давлением

Результаты исследования показали, что после месячного употребления гранатового сока почти половина добровольцев стала менее склонна к возникновению жировых клеток в области вокруг живота в сравнении с началом эксперимента.

Также эксперты установили, что у 90% добровольцев значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.

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Здоровье, Молодость, Напитки, Сок, Гранатовый сок, Полезные напитки, Советы медиков, Как можно сохранить молодость.
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