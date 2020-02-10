Как выглядеть моложе: топ-7 советов красоты, которые помогут

1 Морковная-яичная маска Возьмите небольшую морковь и потрите ее. Взбейте яйцо, добавьте чайную ложку пюре моркови и перемешайте. Нанесите массажными движениями на лицо и шею (предварительно промытые). Оставьте на 30 минут, а затем хорошо промойте холодной водой. Наконец, нанесите увлажняющее или миндальное масло. Вы можете применять эту маску каждый день в течение 10 дней подряд. После этого вы должны сделать перерыв на неделю и продолжать использовать маску 2-3 раза в неделю. Всего за один месяц пятна исчезнут, и ваша кожа станет более гладкой и свежей.

2 Маска из петрушки Возьмите чайную ложку листьев петрушки, предварительно измельченную, и смешайте ее с лимонным соком и овсяной мукой или хлопьями. Аккуратно нанесите маску петрушки на лицо на 20 минут. Затем вымойте лицо холодной водой и нанесите увлажняющий крем. Вы можете использовать маску каждые два дня, если ваша кожа жирная или нормальная. Если она сухая, наносите маску два раза в неделю. Эта смесь делает кожу более увлажненной и мягкой.

3 Маска из банана Возьмите банан и сделайте из него пюре. Если ваша кожа очень сухая, добавьте немного сметаны. Нанесите смесь на лицо на 20-30 минут. Затем вымойте лицо холодной водой. Вы можете использовать эту маску несколько раз в неделю. Банановая маска делает кожу более свежей и здоровой. Она работает как нежный эксфолиант, что делает ее идеальным помощником в удалении возрастных пятен.

4 Гимнастика для лица Лицевая йога или гимнастика для лица становятся все более популярной в наши дни. Легкие и безопасные упражнения помогут вам сохранить кожу молодой и красивой, предотвращая появление морщин. Вы должны делать эту процедуру ежедневно или, как минимум, от 4 до 5 дней в неделю. Не забудьте вымыть лицо и руки, прежде чем делать это. Область вокруг глаз. Поместите указательные пальцы под ваши брови, а большие пальцы под глаза. Посмотрите вверх и поднимите брови, как можно выше. Затем медленно закрывайте глаза одновременно. Повторите это упражнение несколько раз. Гладкие горизонтальные морщины на лбу. Пальцы обеих рук должны быть размещены на несколько миллиметров выше, чем брови. Надавите на кожу так, чтобы брови не могли двигаться. Потяните их углы вверх, нахмурившись. Удерживайте это положение в течение 5 секунд, а затем расслабьте лицо. Повторите это упражнение три раза. Устраните вертикальные морщины на лбу. Надавите пальцами на ваши брови, а также на лоб и растяните кожу. Попытайтесь сделать гримасу, как будто вы нахмурились. Удерживайте это положение как минимум 15 или 20 секунд. Расслабьтесь и повторите упражнение три раза.

5 Яблочный уксус Яблочный уксус — отличный ингредиент для удаления возрастных пятен, поскольку он содержит альфа-гидроксикислоты. Нанесите немного уксуса на пораженный участок и дайте ему действовать в течение ночи. Вы можете смешать жидкость с маслом, чтобы избежать сухости.

6 Касторовое масло Касторовое масло обладает невероятными целебными свойствами. Нанесите несколько капель на кончики пальцев и массируйте кожу в местах, где у вас есть возрастные пятна. Вы можете повторять этот процесс по утрам ежедневно. Через месяц после применения масла пораженные участки заметно уменьшатся.