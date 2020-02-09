Дефицит магния: эти продукты помогут восполнить недостаток минерала

Существует масса витаминов, минералов и веществ, без которых наш организм просто не способен нормально работать. Это и витамины D и С, и омега-3 жирные кислоты, и железо, и кальций. И, конечно, магний, о котором мы хотим сегодня поговорить подробнее.
Этот минерал необходим для правильной работы сердца, мышц и иммунной системы. Также магний незаменим для нормального функционирования нервной системы.
Нехватку магния довольно сложно определить, ведь симптомы его дефицита схожи с различными заболеваниями. Так, например, постоянное чувство усталости и повышенная утомляемость могут быть вызваны недостатком не сна, а магния. Дефицит этого микроэлемента также может привести к выпадению волос, ломкости ногтей, иногда даже к кариесу. Частые простудные заболевания – тоже один из признаков недостатка магния.
К счастью, недостаток магния восполнить легко – достаточно включить в свое меню такие продукты:
Миндаль.
Семена кунжута.
Семена подсолнечника.
Бананы.
Орехи кешью.
Сыр тофу.
Семечки тыквы.
Льняное семя.
Молоко.
Овсянка.
Капуста брокколи.
Кукуруза.
Горох.
У человека, страдающего дефицитом магния, наблюдаются повышенная тревожность и раздражительность. Метеочувствительность, например, ломота в суставах при смене погоды, также может быть вызвана недостатком магния. Возможны боли в мышцах, судороги, боли в сердце и аритмия. Страдает также пищеварительная система: могут возникать боли в животе, расстройство и диарея.
Взрослым мужчинам для нормальной жизнедеятельности необходимо принимать 400 мг магния в день, женщинам – около 300. Стоит сказать, что с возрастом наш организм требует все большего количества магния.