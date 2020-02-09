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Дефицит магния: эти продукты помогут восполнить недостаток минерала

Дефицит магния: эти продукты помогут восполнить недостаток минерала
19:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Недостаток этого минерала может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Существует масса витаминов, минералов и веществ, без которых наш организм просто не способен нормально работать. Это и витамины D и С, и омега-3 жирные кислоты, и железо, и кальций. И, конечно, магний, о котором мы хотим сегодня поговорить подробнее.

Этот минерал необходим для правильной работы сердца, мышц и иммунной системы. Также магний незаменим для нормального функционирования нервной системы.

Нехватку магния довольно сложно определить, ведь симптомы его дефицита схожи с различными заболеваниями. Так, например, постоянное чувство усталости и повышенная утомляемость могут быть вызваны недостатком не сна, а магния. Дефицит этого микроэлемента также может привести к выпадению волос, ломкости ногтей, иногда даже к кариесу. Частые простудные заболевания – тоже один из признаков недостатка магния.

Чем грозит недостаток магния в организме?

К счастью, недостаток магния восполнить легко – достаточно включить в свое меню такие продукты:

  • Миндаль.

  • Семена кунжута.

  • Семена подсолнечника.

  • Бананы.

  • Орехи кешью.

  • Сыр тофу.

  • Семечки тыквы.

  • Льняное семя.

  • Молоко.

  • Овсянка.

  • Капуста брокколи.

  • Кукуруза.

  • Горох.

У человека, страдающего дефицитом магния, наблюдаются повышенная тревожность и раздражительность. Метеочувствительность, например, ломота в суставах при смене погоды, также может быть вызвана недостатком магния. Возможны боли в мышцах, судороги, боли в сердце и аритмия. Страдает также пищеварительная система: могут возникать боли в животе, расстройство и диарея.

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Взрослым мужчинам для нормальной жизнедеятельности необходимо принимать 400 мг магния в день, женщинам – около 300. Стоит сказать, что с возрастом наш организм требует все большего количества магния.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Магний, Минерал.
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