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Что есть перед тренировкой: какие продукты минимизируют вред на организм

Что есть перед тренировкой: какие продукты минимизируют вред на организм
20:57 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лучший ответ на вопрос, что есть перед тренировкой, зависит от индивидуальных целей.

Правильное питание жизненно важно для общего состояния здоровья, а еда перед тренировкой может помочь организму достичь пика активности, быстрее восстановиться. Это позволит минимизировать повреждение мышц, если вы работаете с весом. 

Углеводы

Пищу, богатую углеводами, рекомендуется есть людям, которые сосредоточены на наращивании силы, мышечной массы, или хотят, чтобы занятия были короткими и интенсивными.

Лучшие продукты, в качестве источника углеводов: овсянка, тост из цельного зерна, бурый рис, банан.

Белки

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Было обнаружено,что потребление белка, как отдельно, так и в сочетании с углеводами, обеспечивает лучший анаболический ответ, приводящий к росту мышц и улучшению восстановления.

Регулярное употребление белка перед тренировкой может привести к увеличению мышечной массы и силовых показателей. Исследования показывают, что белковые продукты помогает организму продолжать сжигать жир в течение 24 часов после тренировки.

Лучшие продукты, богатые белком: рыба, брокколи, бобовые, нежирный творог, йогурт, белое мясо птицы.

Жиры

Жир используется организмом для подпитки, когда важна длительность тренировок с интенсивностью от умеренной до низкой. Думайте об этом как о медленно горящем источнике энергии.

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Полезные для здоровья жиры содержатся в орехах, авокадо и яйцах.

Независимо от того, что вы едите перед тренировкой, помните о достаточном употреблении воды до, во время и после тренировки.

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Питание, Здоровье, Продукты, Тренировка, Польза.
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