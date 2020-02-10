Какие продукты вызывают прыщи?

1 Молочные продукты Доктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты. "Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни", - говорит эксперт.

2 Обработанные углеводы Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы. "Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие "растительные масла", которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей", - говорит доктор.