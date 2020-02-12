Скачать
Среда, 12.02.2020
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Темные точки на лице: топ лучших народных средств

Темные точки на лице: топ лучших народных средств
17:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С ними можно бороться дорогостоящим косметическими продуктами, но это не всегда оправданно.

Вначале стоит попробовать некоторые натуральные средства.

Мед. Можно смешивать мед с лимоном или оливковым соком. Наносите эту микстуру на кожу лица, чтобы с ее помощью очищать поверхность от мертвых клеток кожи и пигментных пятен.

Лимонный сок. Является натуральным отбеливающим средством, богат витамином С. Лимонный сок это волшебное средство для избавления кожи лица от всех темных пятен.

Йогурт. Считается богатым источником молочной кислоты, которая естественным образом осветляет кожу. Можно делать маски для лица из йогурта, овсяных злаков и лимона для достижения максимального эффект в борьбе с темными пятнами.

Планка: упражнение для укрепления мышц пресса и всего тела 

Алоэ Вера. Еще одно натуральное средство от темных пятен. Наносите свежий гель Алоэ Вера на темные круги и оставляйте на какое-то время. Промывайте кожу теплой водой.

Пюре из авокадо. В этом фрукте содержится олеиновая кислота и витамин С - эффективное оружие в борьбе с пигментацией кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Лицо, Народные средства, Темные точки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
02 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
&quot;Я буду искать силы&quot;: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь