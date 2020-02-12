Темные точки на лице: топ лучших народных средств

Новости шоу бизнеса:С ними можно бороться дорогостоящим косметическими продуктами, но это не всегда оправданно.

Вначале стоит попробовать некоторые натуральные средства.

Мед. Можно смешивать мед с лимоном или оливковым соком. Наносите эту микстуру на кожу лица, чтобы с ее помощью очищать поверхность от мертвых клеток кожи и пигментных пятен.

Лимонный сок. Является натуральным отбеливающим средством, богат витамином С. Лимонный сок это волшебное средство для избавления кожи лица от всех темных пятен.

Йогурт. Считается богатым источником молочной кислоты, которая естественным образом осветляет кожу. Можно делать маски для лица из йогурта, овсяных злаков и лимона для достижения максимального эффект в борьбе с темными пятнами.

Алоэ Вера. Еще одно натуральное средство от темных пятен. Наносите свежий гель Алоэ Вера на темные круги и оставляйте на какое-то время. Промывайте кожу теплой водой.

Пюре из авокадо. В этом фрукте содержится олеиновая кислота и витамин С - эффективное оружие в борьбе с пигментацией кожи.