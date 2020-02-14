Что есть, чтобы суставы были здоровыми

1 Желатин Если вы любите желе и десерты, в составе которых есть желатин - ваши суставы скажут вам "спасибо". Желатин получают из соединительной ткани животных. Звучит не аппетитно, но его прием в пищу позволяет укрепить всю опорно-двигательную систему.

2 Холодец Обычно холодец относят к не очень здоровым блюдам. Однако в процессе его приготовления многие полезные вещества попадают из соединительной ткани животных в бульон. Таким образом холодец улучшает подвижность суставов и замедляет их износ.

3 Льняное масло Самый доступный и дешёвый способ получить необходимую дозу омега-3 жирных кислот. Не все могут себе позволить регулярно покупать авокадо и лосось, а вот семена льна и масло из них по карману каждому. Льняное масло обеспечивает подвижность суставов, а также снижает уровень холестерина, помогает в работе сердечно-сосудистой системы, сохраняет эластичность и красоту кожи, здоровье волос и ногтей. Похожий эффект оказывает нерафинированное оливковое масло.

4 Куркума Это доступная и очень полезная специя, которая помогает снижать воспалительные процессы в организме и действует как болеутоляющее. Кроме здоровья суставов, она способна также повысить сопротивляемость организма перед вирусами и снизить риск обострения хронических заболеваний. Однако для того, чтобы почувствовать эффект, куркуму нужно употреблять часто.