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Что есть, чтобы суставы были здоровыми

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Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05:01 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лечить суставы очень сложно, а в некоторых случаях - невозможно, потому важно заботиться об их здоровье.

  • 1

    Желатин

    Если вы любите желе и десерты, в составе которых есть желатин - ваши суставы скажут вам "спасибо". Желатин получают из соединительной ткани животных. Звучит не аппетитно, но его прием в пищу позволяет укрепить всю опорно-двигательную систему.

  • 2

    Холодец

    Обычно холодец относят к не очень здоровым блюдам. Однако в процессе его приготовления многие полезные вещества попадают из соединительной ткани животных в бульон. Таким образом холодец улучшает подвижность суставов и замедляет их износ.

  • 3

    Льняное масло

    Самый доступный и дешёвый способ получить необходимую дозу омега-3 жирных кислот. Не все могут себе позволить регулярно покупать авокадо и лосось, а вот семена льна и масло из них по карману каждому.

    Льняное масло обеспечивает подвижность суставов, а также снижает уровень холестерина, помогает в работе сердечно-сосудистой системы, сохраняет эластичность и красоту кожи, здоровье волос и ногтей.

    Похожий эффект оказывает нерафинированное оливковое масло.

  • 4

    Куркума

    Это доступная и очень полезная специя, которая помогает снижать воспалительные процессы в организме и действует как болеутоляющее. Кроме здоровья суставов, она способна также повысить сопротивляемость организма перед вирусами и снизить риск обострения хронических заболеваний.

    Однако для того, чтобы почувствовать эффект, куркуму нужно употреблять часто.

  • 5

    Гранат

    Ещё одно природное обезболивающее и противовоспалительное средство. В гранате содержатся полифенолы, которые снижают риск возникновения артрита, уменьшают воспаления и сохраняют суставы подвижными.

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Питание, Пища, Продукты питания, Еда, Суставы, Здоровье суставов.
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