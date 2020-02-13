Это можно сделать уже сейчас: Как остановить старение клеток

Новости шоу бизнеса:Старение — это такая же болезнь, которую можно и нужно лечить.

Эксперты советуют заниматься интервальными тренировками 3–4 раза в неделю, а также пару дней уделять силовым.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка помогает справиться со старением клеток. Об этом сообщили исследователи из клиники Майо.

Оказалось, что при интервальной тренировке чередуются короткие периоды высокой и низкой активности. Согласно исследованию, она более эффективна, чем силовая, усиливает митохондриальную активность – химическую реакцию организма, высвобождающую энергию и запускающую рост клеток. Обычно эти процессы с возрастом ухудшаются, но интервальная тренировка оказалась способна обратить ухудшения вспять.

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 36 мужчин и 36 женщин двух возрастных категорий — 18–30 и 65–80 лет. Ради исследования их разделили на три группы, одна из которых на протяжении 12 недель занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками на велосипедах, другая — силовыми тренировками, а третья — и тем, и другим. Также присутствовала контрольная группа, которая ничем не занималась.

В результате эксперимента выяснилось, что у более молодой группы митохондриальная активность возросла в среднем на 49%, а у пожилой — на 69%. При этом клетки пожилых участников производили энергию так, словно принадлежали намного более молодым людям.

Вместе с тем, тренировка улучшила чувствительность организма к инсулину, что сократило риск возникновения диабета.

Ученые советуют заниматься интервальными тренировками 3–4 раза в неделю, а также пару дней уделять силовым.