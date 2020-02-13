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Опасно для здоровья: стоит ли чистит уши ватными палочками?

Опасно для здоровья: стоит ли чистит уши ватными палочками?
19:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватными палочками.

В течение многих лет врачи умоляют людей не использовать ватные палочки для очистки ушей, но многие люди до сих пор не слышат. Каждый год тысячи людей попадают в отделение скорой помощи из-за ватной палочки и связанными с этим травмами.

Стерильный зонд-тампон, он же тупфер (в медицине), он же ватная палочка совершенно не предназначен для той цели, для которой нередко используется - чистки ушей. Мало того, как раз для ушей он может быть далеко небезвреден.

Косметические ватные палочки стали выпускаться после того, как было замечено, что многие люди любят поковыряться в ушах спичкой и намотанным на неё куском ваты. Есть спрос - есть и предложение: палочки стали выпускать в промышленных объемах. При этом были учтены неудобства использования спичек - палочки сделали длиннее, а вату на них надежно закрепили.

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Ушная сера очищает и смазывает ушные каналы, а также защищает их от попадания грибков, бактерий и насекомых. Сера постоянно "собирает" на себя все эти вредные вещества и выводится естественным путём при жевательных движениях. Однако, если ушная сера вырабатывается в излишнем количестве, она может стать закупорить ушной канал и доставить массу неприятных ощущений. Удалить серную пробку может только врач.

Выработок слишком большого количества ушной серы называется гиперсекрецией серы. Основная причина гиперсекреции - это раздражение кожи слухового прохода. А основная причина такого раздражения - слуховые аппараты и ватные палочки.

Многие эксперты едины во мнении, что залезая в ухо палочкой с целью удаления лишней ушной серы, человек нарушает естественный механизм самоочищения, раздражает кожу и смещает ушную серу вглубь, "утрамбовывая" её и многократно увеличивая риск образования пробки. Кроме того, если слишком увлечься процессом, можно случайно проткнуть барабанную перепонку палочкой, что приведёт к глухоте.

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Здоровье, Гигиена, Ватные палочки.
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