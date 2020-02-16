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Сухие завтраки - зло: почему стоит от них отказаться

Сухие завтраки - зло: почему стоит от них отказаться
19:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Тем, кто хочет похудеть также стоит забыть про обезжиренный творог, кефир и йогурт на завтрак.

Для многих завтрак в обязательном порядке должен состоять из мюслей, хлопьев и свежевыжатого сока. Но так ли это полезно, рассказали эксперты.

Большинство украинцев уверены, что сухие завтраки очень полезны. Более того, они якобы помогают похудеть. Но мало кто знает, что прежде чем попасть на стол, этот продукт неоднократно подвергался обработки, в том числе и термической. Поэтому на самом деле, эти аппетитные хлопья не что иное, как обычная мука с большим количеством сахара и усилителей вкуса.

"Там слишком много подсластителей, в частности, кукурузный сироп, это очень вредно, это очень много глюкозы, что в первую очередь приводит к лишнее весу, а лишний вес запускает и сахарный диабет, и повышение холестерина, и гипертоническая болезнь, и ишемическую болезнь сердца", – поясняет Марина Крапивнер, кардиолог-терапевт.

Не менее опасны для сердечников свежевыжатые соки и смузи, уверена врач.

"Все волокна остаются вне сока – мы выжимаем воду, сахар ну и в какой-то степени микроэлементы и витамины, но в основном это сахар и вода!" – отмечает Марина Крапивнер.

Тем, кто хочет похудеть стоит забыть про обезжиренный творог, кефир и йогурт на завтрак.

Не убьет, но все же навредить может: чем опасно регулярное употребление жвачки

"С одной стороны раздражается желудок теми кислотами, которые там теперь в более свободном виде присутствуют, с другой стороны нет желчегонной функции, нет желчегонного эффекта, печень не может очищать кровь от тех пестицидов, гербицидов, которые могут выходить из жировой ткани", – заверяет Борис Скачко, диетолог.

Лучше употреблять кисломолочку двух и более процентов жира, советует диетолог. А сухие завтраки заменить цельнозерновыми продуктами. И не совмещать в одном блюде орехи с сухофруктами.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Сухой завтрак.
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