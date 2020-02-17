Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин

1 Свекла Ее можно употреблять как в сыром, так и термически обработанном виде. Нормализовать уровень гемоглобина в сжатые сроки возможно, если каждый день выпивать по стакану свекольного сока.

2 Морковь Рекомендуется употреблять ее в свежем виде, например, добавлять во все салаты. Ударную дозу железа можно получить, выпивая всего 200 мл свежевыжатого морковного сока в день. При этом его можно смешивать со свекольным в пропорции 1:1. В составе моркови также имеются витамины и микроэлементы, способствующие наилучшему усвоению железа.

3 Помидоры Томаты положительным образом влияют на состав крови, они насыщают ее полезными компонентами и способствуют повышению уровня гемоглобина. При этом помидоры можно употреблять не только в свежем виде. Полезные свойства продукта практически не исчезают после термической обработки.

4 Картофель Рекомендуется отдавать предпочтение клубням красного цвета, так как в них больше железа. Наиболее полезным считается картофельный сок. Его необходимо употреблять ежедневно за полчаса до трапезы.