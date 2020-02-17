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Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин

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Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин
02:19 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Состояние здоровья человека напрямую зависит от уровня железосодержащего белка в крови.

  • 1

    Свекла

    Ее можно употреблять как в сыром, так и термически обработанном виде. Нормализовать уровень гемоглобина в сжатые сроки возможно, если каждый день выпивать по стакану свекольного сока.

  • 2

    Морковь

    Рекомендуется употреблять ее в свежем виде, например, добавлять во все салаты. Ударную дозу железа можно получить, выпивая всего 200 мл свежевыжатого морковного сока в день. При этом его можно смешивать со свекольным в пропорции 1:1. В составе моркови также имеются витамины и микроэлементы, способствующие наилучшему усвоению железа.

  • 3

    Помидоры

    Томаты положительным образом влияют на состав крови, они насыщают ее полезными компонентами и способствуют повышению уровня гемоглобина. При этом помидоры можно употреблять не только в свежем виде. Полезные свойства продукта практически не исчезают после термической обработки.

  • 4

    Картофель

    Рекомендуется отдавать предпочтение клубням красного цвета, так как в них больше железа. Наиболее полезным считается картофельный сок. Его необходимо употреблять ежедневно за полчаса до трапезы.

  • 5

    Кабачки

    Содержат не только железо, но и витамин С, который способствует лучшему усвоению микроэлемента. Рекомендуется выжать сок из кабачка и смешать его в пропорции 1:1 с картофельным или морковным. Подобный напиток является прекрасным источником железа.

Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин

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Питание, Здоровье, Овощи, Гемоглобин.
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