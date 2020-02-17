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Полезные свойства ягоды клюквы для здоровья и красоты

Полезные свойства ягоды клюквы для здоровья и красоты
09:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Клюква — вечнозеленый кустарник, плоды растения которого — ценный источник для красоты, молодости и прекрасного самочувствия.

Клюква — одна из самых полезных ягод.

Она является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и эффективно борется с инфекцией мочевых путей, очень полезна клюква в межсезонье — повышает иммунитет и укрепляет организм.

Ягода считается настоящим кладезем витаминов и минералов. В ней и органические кислоты, и витамины группы B, РР, К1 и С, и полезный сахар. В клюкве много калия, фосфора, железа, марганца, меди, кальция, йода, цинка. Ягоды клюквы богаты антоцианами, фенолокислотами, лейкоантоцианами, катехинами, бетаином, макро и микроэлементами.

Клюква — один из главных источников антиоксидантов — веществ, как известно, защищающих организм от негативного воздействия свободных радикалов и предотвращающих преждевременное старение, развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Польза клюквы в том, что она снижает холестерин и препятствует образованию бляшек в сосудах и формированию тромбов.

Клюквенный морс — известное народное средство против простуды. Его рекомендуют пить для снижения высокой температуры, для утоления жажды и предотвращения обезвоживания организма под воздействием вируса, и для удаления из него токсинов. Клюквенный сок, смешанный с медом, служит отхаркивающим средством, а также помогает при лечении ангины.

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А еще клюква лечит гастриты, улучшает аппетит и нормализует пищеварение. Ягоды клюквы — отличное мочегонное средство и поэтому полезно при пиелонефрите. А один или два стакана натурального клюквенного сока, выпиваемые ежедневно, станут профилактикой мочеполовых инфекций.

Самое примечательное, что клюкву очень просто хранить — в морозильной камере ягоды совершенно не теряют своих полезных свойств и могут находиться там до года, а в холодном темном месте клюква может храниться до месяца, поскольку наполнена природными консервантами, которые не дают ей испортиться.

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Здоровье, Красота, Клюква, Советы медиков, Полезные свойства ягоды клюквы.
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