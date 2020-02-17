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Дефицит витамина D: 4 признака, на которые нужно обратить внимание

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Дефицит витамина D: 4 признака, на которые нужно обратить внимание
23:13 Пн, 17 Февраль 2020 Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Солнечный свет является самым важным источником витамина D, а зимой, в северный широтах - это главный дефицит.

  • 1

    Боль в костях и конечностях

    Особенно, если это проявляется зимой. Конечности становятся более неподвижными, чем обычно утром после пробуждения.

  • 2

    Избыточный вес

    Высокий процент жира в организме влияет на уровень витамина D в крови - это жирорастворимый витамин. Чем больше жира у человека, тем больше необходимо для компенсации.

  • 3

    Сильно потеет голова

    Да, это странный индикатор дефицита витамина D. Столетие назад, после родов, врачи задали вопрос: насколько потная голова? Это типичный признак дефицита.

  • 4

    Заболевания кишечника

    Люди с болезнью Крона, непереносимостью глютена, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника чаще страдают от дефицита витамина D. Эти заболевания влияют на усвоение жира - организм меньше усваивает жирорастворимых веществ.

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Здоровье, Витамины, Нехватка витаминов, Дефицит витамина D, Советы медиков.
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