Дефицит витамина D: 4 признака, на которые нужно обратить внимание

1 Боль в костях и конечностях Особенно, если это проявляется зимой. Конечности становятся более неподвижными, чем обычно утром после пробуждения.

2 Избыточный вес Высокий процент жира в организме влияет на уровень витамина D в крови - это жирорастворимый витамин. Чем больше жира у человека, тем больше необходимо для компенсации.

3 Сильно потеет голова Да, это странный индикатор дефицита витамина D. Столетие назад, после родов, врачи задали вопрос: насколько потная голова? Это типичный признак дефицита.