Дефицит витамина D: 4 признака, на которые нужно обратить внимание

Боль в костях и конечностях
Особенно, если это проявляется зимой. Конечности становятся более неподвижными, чем обычно утром после пробуждения.
Избыточный вес
Высокий процент жира в организме влияет на уровень витамина D в крови - это жирорастворимый витамин. Чем больше жира у человека, тем больше необходимо для компенсации.
Сильно потеет голова
Да, это странный индикатор дефицита витамина D. Столетие назад, после родов, врачи задали вопрос: насколько потная голова? Это типичный признак дефицита.
Заболевания кишечника
Люди с болезнью Крона, непереносимостью глютена, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника чаще страдают от дефицита витамина D. Эти заболевания влияют на усвоение жира - организм меньше усваивает жирорастворимых веществ.