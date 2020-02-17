Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять

Новости шоу бизнеса:Употребляя чеснок каждый день, вы приносите здоровью сразу много пользы, от защиты сердца до поддержки мозга.

"Чеснок можно считать лучшей специей на каждый день - он содержит несколько соединений с мощными лечебными свойствами. Аллицин, активное вещество овоща, обеспечивает профилактику высокого давления и чрезмерного содержания холестерина", - приводится мнение экспертов.

Помогает при повышенном давлении. Людям с гипертонией ученые советуют чаще употреблять свежий, сырой чеснок для естественного снижения кровяного давления.

Снижает уровень общего холестерина. Исследования показывают, что чесночные добавки могут снизить общий или «плохой» ЛПНП холестерин на 10-15 процентов.

"Но следует избегать употребления добавок с чесноком перед операцией или при использовании разжижающих кровь препаратов (например кумадина), это может продлить кровотечение и время свертывания кров", - предостерегли медработники.

Может предотвратить простуду и грипп. Чеснок обладает природными антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми свойствами, что делает его хорошим борцом с распространенными респираторными инфекциями.

Защищает психическое здоровье. Чеснок содержит несколько ключевых антиоксидантов, которые препятствуют развитию болезней, разрушающих важные психические функции.

"Исследования показали, что его антиоксиданты стимулируют защитные механизмы организма от повреждения и старения клеток, тем самым уменьшая риск болезни Альцгеймера и деменции", - сообщили ученые.