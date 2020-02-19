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Среда, 19.02.2020
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Лучшее время для утреннего кофе: когда же оно

Лучшее время для утреннего кофе: когда же оно
18:08 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ничто не работает без него: первая чашка кофе по утрам является неотъемлемой частью жизни многих.

Но не все знают, что в зависимости от времени поступления кофеина в организм, он имеет разные эффекты. Невролог из США объясняет, когда наступает идеальное время для чашечки кофе.

Эффект зависит от правильного времени. Если вы пьете кофе в неподходящие часы, то рискуете снизить эффект стимуляции, то есть не ощутить желаемую бодрость и прилив сил. Может возникнуть толерантность к кофеину - вам требуется больше и больше кофе, а желаемый эффект. станет менее выраженным. Так думает американский нейробиолог Стивен Миллер.

По его словам,любители кофе должны адаптироваться к ритму тела, а он выделяет много кортизола после пробуждения. Кортизол называют "гормон стресса", т.к. он считается естественным стимулятором.

Если вы встаете в 7:30 утра, организм выделяет большую порцию кортизола в период с 8 до 9 утра. Он уже находится на максимально возможном уровне концентрации в этом временном периоде.

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Лучшее время для утреннего кофе: с 9:30 до 11:30.

Невролог утверждает, что кофеин не в состоянии сделать в организме в этот период ровным счетом ничего. Второй отрезок всплеска кортизола - 12:00-13:00, третий - 17:30-18:30. Миллер утверждает, что любой, кто пьет кофе в это время, упускает желаемый стимулирующий эффект кофеина. Эффективное время для утреннего кофе - с 9:30 до 11:30.

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Питание, Здоровье, Кофе, Польза.
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