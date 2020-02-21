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Как защититься от сердечного приступа?

Как защититься от сердечного приступа?
12:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам специалистов, антиоксиданты миндаля играют важную роль в защите от сердечных заболеваний, воздействуя на свободные радикалы.

Согласно отчету об исследовании, опубликованному в журнале Free Radical Research, "миндаль значительно увеличивает количество антиоксидантов в крови, снижает кровяное давление и улучшает кровоток".

Свободные радикалы представляют собой молекулы, вызывающие повреждение кровеносных сосудов, что может нарушать приток крови к сердцу и провоцировать развитие ишемической болезни органа. Смертельно опасным проявлением ишемической болезни сердца может быть инфаркт миокарда

Авторы работы (ученые из Университете Астон в Бирмингеме) проверяли влияние рациона, обогащенного миндалем, на мужчин молодого и среднего возраста, как здоровых, так и с наличием факторов повышенного риска сердечно-сосудистыз заболеваний, включая высокое кровяное давление или избыточный вес. Мужчин разделили на две группы: в одной добровольцы питались как обычно, а в другой ежедневно съедали по 50 граммов миндаля в течение одного месяца.

В результате участники группы, в которой ели миндаль, имели более высокий уровень антиоксидантов (альфа-токоферола) в своем кровотоке и более низкое кровяное давление.

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"Наше исследование подтверждает, что миндаль является суперпищей. Ранее уже обнаруживалось, что его употребление помогает сохранять сердце здоровым, но наша работа доказывает: миндаль никогда не поздно вводить их в свой рацион. Добавление даже горстки этих орехов в каждодневный рацион может улучшать состояние сосудистой системы в течение короткого периода времени", — сказала ведущий исследователь проекта профессор Хелен Гриффитс.

В свою очередь другое исследование, опубликованное в Журнале Американской ассоциации кардиологов, показало, что употребление миндаля снижает уровень жира в брюшной полости и холестерина ЛПНП, — ведущих маркеров сердечных заболеваний.

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Сердце, Здоровье, Миндаль, Сердечный приступ, Приступ, Здоровье сердца, Советы медиков.
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