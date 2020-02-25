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Врачи назвали полезные свойства лимона

Врачи назвали полезные свойства лимона
00:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Лимон, полезные свойства которого неоспоримы, его популярность растет в зимнее время, время простуды.

Содержание полезных веществ в лимоне В чем же заключаются полезные свойства лимона? То, что лимон рекордсмен по содержанию витамина С, известно всем. Но помимо него в лимонах содержится такие витамины и микроэлементы, как:

бета- каротин;

витамин В1;

витамин В2;

витамин В3;

витамин Р;

флавоноиды;

производные кумарина (лиметин, меранзин, аураптен, бергаммотин);

сесквитерпены (лимен, кадинен, галактуроновая кислота).

Лимонная кожура тоже содержит не мало полезных элементов, таких как:

витамин В1, В2, Р, С;

каротин;

пектиновые вещества;

минеральные соли;

эфирные масла;

глюкозоиды.

Именно поэтому во время болезни рекомендуется употреблять лимоны с кожурой.

ЛИМОНЫ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Народная медицина в лимоне использует буквально все: мякоть, цедру, эфирное масло и даже косточки. Сок лимона обладает освежающим, тонизирующим, антибактериальным действием. Именно поэтому, так полезно употреблять лимоны во время простуды.

Чтобы усилить лечебный эффект, нужно употреблять лимоны с медом. В теплой кипяченой воде, но не горячей, что очень важно, растворить 2 чайные ложки меда и добавить свежевыжатый лимонный сок. Этот витаминный коктейль, помогает организму сопротивляться с инфекцией, повышает иммунитет.

Благодаря витамину С, цитрусовые помогают пищеварительной системе, выводят токсины из организма. Но, не стоит увлекаться лимонами людям с гастритами и язвенной болезнью.

Они содержат большое количество кислоты, что может раздражать стенки желудка. Людям с такими заболеваниями не стоит употреблять свежий сок натощак.

Свежий сок лимона, понижает давление, чистит и укрепляет сосуды, регулирует нервную систему. Лимоны отличное вспомогательное средство при лечении сердечно — сосудистых заболеваний. Кроме того лимоны помогают держать мышцы и ткани в тонусе, что предупреждает их преждевременное старение.

Для тех, кто решил сбросить вес, лимоны являются незаменимыми помощниками. Они улучшают обмен веществ. Поэтому, помогают нашему организму работать правильно, и препятствуют отложению жиров.

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ЛИМОНЫ В КОСМЕТОЛОГИИ

Данные цитрусы обладают отличным отбеливающим действием. Поэтому они помогают бороться с веснушками и пигментными пятнами. Для этого необходимо добавлять свежевыжатый лимонный сок в домашние маски для лица или крема. Эфирное масло лимона обладает отличным антибактериальным и тонизирующим действием.

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Лимон, Польза лимона, Свойства лимона, Почему нужно есть лимоны.
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