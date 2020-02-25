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Лучшая диета для офисных работников с лишним весом

Лучшая диета для офисных работников с лишним весом
07:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Данная диета называется Средиземноморская. Она включает в себя сбалансированный набор продуктов, которые помогут улучшить самочувствие, состояние кожи и волос.

Современным людям довольно тяжело поддерживать себя в хорошей физической форме. Сидячая работа, бессонные ночи, недостаток времени, перекусы на ходу. Все это неизбежно сказывается на фигуре и состоянии здоровья. Но диетологи назвали диету, которая идеально подойдет офисным сотрудникам и жителям мегаполиса.

Средиземноморский рацион поможет вернуть жизнерадостность и бодрость, а главное – приведет ваши формы к идеалу.

Самый большой плюс данной диеты – она не предполагает голодания и жестких ограничений.

Конечно же, она может понравится не всем. В ее основе – рыба и морепродукты. Рыбой заменяются привычные жареные котлеты и свинина, которые под запретом.

Также в диету включены оливковое масло, семена и семечки, орехи, фрукты, овощи, ягоды, зелень.

Растительной пищи должно быть как можно больше, включая цельнозерновые изделия.

Особенно важны в средиземноморской диете бобовые, так как богаты питательными веществами, клетчаткой и белком.

Блюда должны быть максимально не солеными. Соль можно заменить пряностями, специями и травами.

Более того, можно даже выпивать сухое вино, но в небольшом количестве.

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Есть нужно 4-5 раз в день небольшими порциями. Между основными приемами пищи можно перекусывать фруктами и кисломолочными продуктами.

Дополнительно рекомендуется заниматься спортом.

Что окажется под запретом:

Алкоголь, полуфабрикаты, фаст-фуд, соусы, сладкая выпечка, изделия из белой муки, жареное, копченое и консервированное.

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Здоровье, Диета, Лишний вес, Лучшая диета, Советы медиков.
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