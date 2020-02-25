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Какие продукты полезны для зрения?

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Какие продукты полезны для зрения?
23:13 Вт, 25 Февраль 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Человеку доверено 5 чувств, но зрение, вне всяких сомнений, можно назвать самым ценным.

  • 1

    Яйца

    Они содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.

  • 2

    Рыба

    Форель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.

  • 3

    Сухофрукты и орехи

    Миндаль, изюм и фиги — настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.

  • 4

    Апельсины

    Витамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.

  • 5

    Морковь

    Богатейший источник витамина А и бета-каротина. А эти ингредиенты предотвращают инфекции глаз и другие очень серьезные расстройства.

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Питание, Продукты питания, Еда, Глаза, Зрение, Здоовье, Советы медиков.
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