Какие продукты полезны для зрения?

1 Яйца Они содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.

2 Рыба Форель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.

3 Сухофрукты и орехи Миндаль, изюм и фиги — настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.

4 Апельсины Витамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.