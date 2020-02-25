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Печень скажет спасибо: полезные продукты для здоровья

Печень скажет спасибо: полезные продукты для здоровья
17:14 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Печень – важный орган, способный справиться с токсинами и прочими загрязняющими веществами. От нездоровой еды, алкоголя, курения и стрессов здоровье печени может быть подорвано.

Чеснок

Продукт известен повышением иммунитета, защиту от вирусов и бактерий. Польза чеснока распространяется на печень – чистка органа гарантирована. В продукте содержатся антиоксиданты, минералы, способствующие оздоровлению органа. Селен и аргинин регулирует давление в печени и очищает кровеносные сосуды.

Оливковое масло

Оливковое масло холодного отжима крайне полезно для печени. Небольшое количество продукта оказывает желчегонное и укрепляющее действия. Липиды поглощают токсины, перенимая на себя часть функций.

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Свёкла

Если имеются заболевания печени, то свёкла обязательна к употреблению. Овощ восстанавливает, обновляет клетки, а свекольный сок щадяще очищает печень. Главное не переборщить.

Мёд

Уменьшение количества сахара станет идеальным решением для здоровья печени. Заменить продукт идеально мёдом. Здесь тоже важно не навредить – есть не больше 1-2 чайной ложек в день. За счёт активных компонентов мёда улучшится выработка желчи, восстановятся клетки.

Куркума

Куркумин в составе восточной приправы защищает желчный проток, ускоряет поток желчи, действуя в качестве очистителя. Куркума полезна в блюдах, особенно мясных.

Грейпфрут

Фрукт чаще используется в качестве жиросжигающего продукта. На этом его функции не оканчиваются. Цитрусовый фрукт является ценным источником глутатиона, антиоксиданта, питающего печень.

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Яблоки

Главный и доступный продукт для защиты здоровья печени – яблоки. Потреблять фрукты можно в любом виде – свежем, печеном, замороженном. Наиболее полезными считаются печеные яблоки – в них имеется пектины, связывающие и выводящие излишки холестерина, образующегося в печени.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Печень, Польза.
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