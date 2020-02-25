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Лучше кофе: преимущества корня цикория для здоровья

Лучше кофе: преимущества корня цикория для здоровья
19:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Корень цикория - это нечто большее, чем "подделка" кофе.

Корень цикория - цветущее синими соцветиями растения из семейства одуванчиков. Он использовался в медицине еще в древнем Египте. Его жарят, измельчают и употребляют в качестве альтернативы кофе без кофеина.

Вот три главных преимущества для здоровья.

Корень цикория  улучшает здоровье кишечника

Растение является одним из лучших источников инулина, волокна, известного своими пребиотическими свойствами. Пребиотики служат пищей для полезных микроорганизмов в кишечнике - бактерий, которые связаны с улучшением пищеварения, противовоспалительным действием, иммунитетом и настроением. Они повышают усвоение основных питательных веществ, в том числе кальция и магния.

Еще преимущество - способность облегчать запоры, улучшать прохождение пищи через кишечник.

Помогает избежать диабета

Было показано, что корень цикория помогает регулировать сахар, инсулин и улучшает контроль диабета. В исследовании, женщинам с диабетом 2 типа ежедневно давали инулин, а другой - плацебо. В группе инулина наблюдалось повышение уровня антиоксидантов в крови, а также снижение веса и уровня HbA1c (значение регуляции уровня сахара в крови).

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Содержит антиоксиданты

"В дополнение к витаминам, минералам и клетчатке, корень цикория содержит несколько типов антиоксидантов - они уменьшают воспаление и защищают функциональность артерий. В исследованиях на животных было показано, что антиоксиданты цикория защищают от повреждения печени - интересная находка, поскольку печень служит одним из основных детоксифицирующих органов организма", - пишет издание Helth.

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Питание, Здоровье, Кофе, Польза, Цикорий, Корень цикория.
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