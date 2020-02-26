Ученые объяснили, какими последствиями чреват дневной сон

Новости шоу бизнеса:Ученые провели свой эксперимент и рассказали, почему не стоит спать днем.

Ученые утверждают, что дневной сон необычайно вредит организму. Основная угроза заключается в приобретении тяжелых заболеваний.

Исследователи из Европы и США заинтересовались, почему взрослому человеку нельзя спать днем. Они провели некоторые наблюдения за 30 тысячами добровольцев, которые дали свое согласие на это мероприятие. Эта группа граждан регулярно ложилась поспать несколько часов в дневное время, после пробуждения специалисты проводили ряд диагностических процедур, чтобы понять, есть ли изменения. И они действительно появились у большинства, только улучшением это назвать нельзя.

После анализа проведенного эксперимента, ученые категорически не рекомендуют взрослым людям спать днем, так как это чревато такими патологиями, как нарушение обмена веществ, ожирение, инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия, диабет. Некоторые из этих болезней являются опасными для жизни человека. К тому же, те люди, у кого имеются заболевания в хронической форме, могут иметь частые рецидивы. Поэтому, вместо дневного сна эксперты рекомендуют просто почитать что-то приятное или просто полежать и отдохнуть.