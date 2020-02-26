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Названы важные причины пить натощак имбирную воду

Названы важные причины пить натощак имбирную воду
06:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Корень имбиря обладает анальгетическими и противовоспалительными свойствами, поэтому он помогает при разных воспалениях и болях.

Корень имбиря — натуральный ингредиент, который с давних времен используется в народной медицине. В нем содержится много необходимых питательных веществ и веществ, улучшающих состояние разных органов и систем организма.

Во многих культурах он используется в кулинарии, а также применяется как целебное средство при разных проблемах со здоровьем.

В наше время стало известно, что в этом корне содержится много антиоксидантов. Благодаря этому он защищает от повреждений клетки тканей организма и способствует выведению из него токсинов.

Корень имбиря можно включать в диету в разных видах, но интересно, что особенно полезно употреблять его натощак.

Эксперты рассказали, как приготовить имбирную воду, и привели 7 причин регулярно пить ее натощак.

1. Улучшает кровообращение

Если у вас есть проблемы с кровообращением, очень хорошо пить натощак имбирную воду. Это улучшает кровообращение.

Содержащиеся в имбире магний, цинк и калий помогают регулировать воспалительные процессы, из-за которых часто возникают проблемы с кровообращением.

Имбирная вода также уменьшает скопление холестерина в артериях и тем самым способствует их оздоровлению.

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2. Помогает пищеварению

Те, кто пьет по утрам этот напиток, имеют меньше проблем с пищеварением и запорами.

В имбире есть клетчатка, она улучшает перистальтику кишечника и облегчает выведение из организма отходов жизнедеятельности.

Содержащиеся в этой специи активные вещества помогают уменьшить избыточную кислотность желудочного сока и тормозят процесс образования газов в кишечнике.

3. Уменьшает задержку жидкости в организме

Благодаря своим диуретическим и противовоспалительным свойствам, имбирная вода является хорошим натуральным средством против задержки жидкости в организме.

Ее регулярное употребление способствует выведению из организма жидкости, скопившейся в тканях. Имбирная вода также уменьшает усталость и пробуждает энергию.

4. Укрепляет иммунную систему

Когда мы пьем этот напиток, мы снабжаем нашу иммунную систему необходимыми ей питательными веществами.

Это способствует выработке антител, которые нейтрализуют вредное воздействие на организм патогенных микроорганизмов.

Регулярно выпивая натощак имбирную воду, мы можем предотвратить:

Инфекции мочевыводящих путей

Кашель и простуду

Грипп

Вагинальные инфекции

Аутоиммунные болезни

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5. Уменьшает боль в суставах

Имбирь издавна применялся как натуральное целебное средство при болях в мышцах и суставах.

Его главное действующее вещество, гингерол, обладает противовоспалительным и анальгетическим действием и поэтому способствует облегчению боли.

6. Помогает бороться с судорогами

Тем, у кого часто бывают мышечные судороги, тоже может помочь имбирная вода.

В ней содержится много необходимых минералов, которые, попадая в организм, способствуют нормализации баланса электролитов, а это очень важно для борьбы с судорогами.

7. Предотвращает преждевременное старение

Корень имбиря предотвращает преждевременное старение

Благодаря высокому содержанию в ней антиоксидантов, витаминов и минералов, имбирная вода является идеальным напитком, защищающим ткани организма от вредного воздействия свободных радикалов.

Эти полезные вещества действуют на клеточном уровне и способствуют предотвращению таких болезней, как рак, болезнь Альцгеймера и артрит.

Они также способствуют детоксикации организма, а это очень полезно и для кожи.

Как приготовить дома имбирную воду?

Приготовить имбирную воду очень просто. Для этого не нужны какие-то дорогие или труднодоступные ингредиенты.

И времени на это требуется немного.

Ингредиенты: 1 столовая ложка натертого корня имбиря (10 г), 3 чашки воды (750 мл), сок половины лимона, 1 столовая ложка органического меда (25 г).

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Приготовление

Натрите нужное количество корня имбиря и положите его в кастрюльку с водой. Доводим воду до кипения и отвариваем корень имбиря 15 минут, после чего добавляем в воду сок лимона. Снимаем отвар с огня, и когда он достаточно остынет, можно добавлять в него мед и пить. Выпивайте одну чашку имбирной воды натощак. Если хотите, можно делать это 3 раза в день.

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