Сколько нужно пить воды в день?

Новости шоу бизнеса:Именно она является универсальным растворителем для минеральных и питательных веществ в нашем организме, принимает участие в терморегуляции, пищеварении.

Всем известно, что человек на 60-80% состоит из воды. И чтобы организм находился в тонусе, по утверждениям западных учёных, ему требуется около 1,5-2 л воды в день. Надо сказать, сегодня всё ещё спорен вопрос: сколько именно жидкости нужно человеку?

Известная спортсменка, фитнес-тренер и ведущая шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко поделилась формулой, которая позволяет рассчитать необходимую суточную норму жидкости, в зависимости от массы тела человека.

"Чтобы вычислить свою норму воды, умножьте 40 мл на свой вес (кг). Например, 60 х 40 = 2400 мл (2 л 400 мл). Половину из этого количества (1 л и 209 мл) вы должны выпить в виде воды, а все остальное компенсируют фрукты, овощи, супы, чаи и прочее", - рассказала она.

Фитнес-тренер также порекомендовала каждое утро выпивать натощак по 250-300 мл воды комнатной температуры. Не стоит пить ледяную воду, потому что она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит.

Напомним, что правильный водный баланс является основой для здорового функционирования организма. Благодаря этому растворяются витамины, углеводы и белки, происходят ферментативные реакции, а в клетки попадают необходимые питательные вещества. Помимо этого, вода выводит из организма токсины, соли и тяжелые металлы.

Врачи рекомендуют выпивать первый литр жидкости к полудню, поэтому поставьте бутылку с водой на рабочий стол и пейте маленькими глотками.