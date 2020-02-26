Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

1 Орехи и семена Голова может болеть по разным причинам, одна из которых - нехватка в организме магния. Чтобы восполнить его запас употребляйте орехи, в частности миндаль и фундук, которые богаты этим микроэлементом. Также унять головную боль могут семечки кунжута и семена тыквы.

2 Бобовые Это необходимая часть рациона, которая содержит много клетчатки, белка, ценных витаминов и полезных минералов. Люди, страдающие головными болями, должны употреблять побольше фасоли, чечевицы и других продуктов этой группы.

3 Бананы В состав этого фрукта входит триптофан - незаменимая аминокислота, которая помогает улучшить настроение, снимает усталость и облегчает приступы головной боли.

4 Авокадо О лечебных свойствах авокадо известно давно. Этот тропический фрукт содержит полезные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на системы организма. При дефиците этих кислот могут беспокоить головные боли.