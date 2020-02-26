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Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

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Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
22:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Головная боль - неприятный симптом, которые мешает сосредоточиться на работе или других важных вещах.

  • 1

    Орехи и семена

    Голова может болеть по разным причинам, одна из которых - нехватка в организме магния. Чтобы восполнить его запас употребляйте орехи, в частности миндаль и фундук, которые богаты этим микроэлементом. Также унять головную боль могут семечки кунжута и семена тыквы.

  • 2

    Бобовые

    Это необходимая часть рациона, которая содержит много клетчатки, белка, ценных витаминов и полезных минералов. Люди, страдающие головными болями, должны употреблять побольше фасоли, чечевицы и других продуктов этой группы.

  • 3

    Бананы

    В состав этого фрукта входит триптофан - незаменимая аминокислота, которая помогает улучшить настроение, снимает усталость и облегчает приступы головной боли.

  • 4

    Авокадо

    О лечебных свойствах авокадо известно давно. Этот тропический фрукт содержит полезные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на системы организма. При дефиците этих кислот могут беспокоить головные боли.

  • 5

    Картофель

    Этот популярный и бюджетный овощ также помогает улучшить самочувствие. В составе картофеля есть калий, который снимает спазмы и приступы головной боли. Для сохранения свойств этого овоща, его следует употреблять запеченным или сваренным в мундире.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Головная боль, Советы медиков.
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