Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли

Орехи и семена
Голова может болеть по разным причинам, одна из которых - нехватка в организме магния. Чтобы восполнить его запас употребляйте орехи, в частности миндаль и фундук, которые богаты этим микроэлементом. Также унять головную боль могут семечки кунжута и семена тыквы.
Бобовые
Это необходимая часть рациона, которая содержит много клетчатки, белка, ценных витаминов и полезных минералов. Люди, страдающие головными болями, должны употреблять побольше фасоли, чечевицы и других продуктов этой группы.
Бананы
В состав этого фрукта входит триптофан - незаменимая аминокислота, которая помогает улучшить настроение, снимает усталость и облегчает приступы головной боли.
Авокадо
О лечебных свойствах авокадо известно давно. Этот тропический фрукт содержит полезные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на системы организма. При дефиците этих кислот могут беспокоить головные боли.
Картофель
Этот популярный и бюджетный овощ также помогает улучшить самочувствие. В составе картофеля есть калий, который снимает спазмы и приступы головной боли. Для сохранения свойств этого овоща, его следует употреблять запеченным или сваренным в мундире.