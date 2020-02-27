Смертельно опасен: чай в пакетиках может вызвать рак

Новости шоу бизнеса:Причиной этому служит так называемый микропластик, использующийся в производстве.

Ученые из Канады сообщили, что чай в пакетиках может сказываться на риске развития рака.

В состав одного пакетика для чая входит примерно 13 микрограммов химических веществ. Полимерные частицы, которые попадают в организм, негативно сказываются на работе кишечника. Также микропластик не переваривается в желудке и плохо выводится из пищевода. Его наличие в организме может стимулировать развитие онкологических заболеваний.

Полностью противоположное действие имеет натуральный зеленый чай. По словам специалистов, вещества, которые в нем содержатся, позволяют выводить шлаки из организма, стимулируя стабильную работу печени.

Специалисты отмечают, что микропластик содержится даже в большинстве чайных пакетиков с только натуральными материалами в составе. Из-за этого не рекомендуется заваривать напиток такими методами, даже если его произвели именитые бренды.