Скачать
Четверг, 27.02.2020
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Вице-президент и глава парламентского комитета Ирана заразились коронавирусом
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Головная боль: почему нельзя терпеть

Головная боль: почему нельзя терпеть
16:48 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Большинство головных болей не опасны, но они мешают вашей работе и нарушают вашу жизнь.

Существует два основных типа головной боли - головная боль напряжения и мигрень. Головные боли напряжения часто характеризуются тупой болью, которая может длиться часами - они возникают в любом месте от передней части головы до затылка. Другие люди чувствуют острую пульсирующую боль в голове.

Около 20% всех головных болей - мигрень. Это сильные головные боли, которые могут длиться до двух дней. Предупреждающие признаки, такие как тошнота, рвота и видение вспышек света, иногда возникают незадолго до приступа мигрени. Мигрени часто передаются нам от родителей, бабушек и дедушек.

Все головные боли - это расстройство нервной системы. Хотя точные причины головной боли не ясны, большинство из них вызваны расширением кровеносных сосудов в сочетании с химическими веществами, которые высвобождаются вокруг них. Нервы посылают болевые сигналы в ваш мозг.

Есть много факторов, которые могут привести к головной боли. Вот некоторые из них:

  • недостаточно сна

  • недостаточно воды

  • стресс

  • просмотр телевизора или нахождение за компьютером в течение длительного времени

  • курение

  • алкоголь

  • кофе, чай

Иногда головные боли могут быть вызваны травмами и инфекциями. Эмоциональные факторы, такие как депрессия, печаль, страх чего-то также могут привести к головной боли.

Почему болит живот: ТОП 5 самых распространенных причин

Обезболивающие и другие препараты часто используются для борьбы с головной болью. Многие люди принимают аспирин, когда у них болит голова. Врачи также советуют пациентам расслабиться, когда у них болит голова. В некоторых случаях изменение диеты может привести к облегчению, либо ослаблению головной боли.

Также поможет регулярно заниматься спортом и чаще находиться на свежем

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Боль, Мигрень, Вред, Головная боль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
03 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
04 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
05 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Специальный механизм: почему головастики &quot;высасывают пузыри&quot; с поверхности воды
Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь