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Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать

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Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
04:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы нормализовать артериальное давление, врачи назначают лекарства, но есть и дополнительный способ.

  • 1

    Соль

    Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки.

    Не забывайте про "скрытую соль": 

    фастфуд

    замороженная пицца

    овощные соки

    консервированный суп

    консервированные или бутилированные томатные продукты

  • 2

    Сахар

    Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.

  • 3

    Насыщенные жиры и трансжиры

    Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:

    куриная кожажирные

    молочные продукты

    красное мясо

    сливочное масло

    Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.

  • 4

    Алкоголь

    "Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", — пишет издание Helth Line.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Давление, Повышенное давление, Советы медиков.
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