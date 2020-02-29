Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать

Соль
Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки.
Не забывайте про "скрытую соль":
фастфуд
замороженная пицца
овощные соки
консервированный суп
консервированные или бутилированные томатные продукты
Сахар
Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.
Насыщенные жиры и трансжиры
Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:
куриная кожажирные
молочные продукты
красное мясо
сливочное масло
Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.
Алкоголь
"Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", — пишет издание Helth Line.