Какие продукты сжигают жир на животе?

1

Йогурт

Кажется, ни один ТОП самых полезных продуктов не обходится без йогурта. И в этом, честно говоря, нет ничего удивительного. В этом кисломолочном продукте содержится множество полезных биологически активных веществ, и мы имеем в виду не столько бифидобактерии и лактобактерии, которые также крайне важны для нормального пищеварения, сколько активные кальций и магний, которые снижают концентрацию гормона стресса – кортизола.

Кортизол играет ключевую роль в осуществлении защитных реакций организма на стресс и голод. К сожалению, он отвечает не только за поддержания необходимого уровня глюкозы в крови во время сложных периодов вашей жизни, но и за экстренное запасание питательных веществ, то есть образование жира. В свою очередь кальций и магний участвуют в процессе образования энергии, то есть сжигании жиров, а также способствуют нормализации нашего эмоционального состояния. Чем мы спокойнее (читайте, когда уровень кальция и магния в норме), тем меньше в нас вырабатывается кортизол, а значит, наш организм не запасает жиры, а наоборот расходует и процесс похудения идет намного быстрее, жир на животе сгорает с ускоренной силой.