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Какие продукты сжигают жир на животе?

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Какие продукты сжигают жир на животе?
04:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Звучит, как мечта почти каждой женщины, однако же это правда — в мире действительно существуют продукты, которые помогают нашему организму сжигать жиры, в частности, на животе.

  • 1

    Йогурт

    Кажется, ни один ТОП самых полезных продуктов не обходится без йогурта. И в этом, честно говоря, нет ничего удивительного. В этом кисломолочном продукте содержится множество полезных биологически активных веществ, и мы имеем в виду не столько бифидобактерии и лактобактерии, которые также крайне важны для нормального пищеварения, сколько активные кальций и магний, которые снижают концентрацию гормона стресса – кортизола.

    Кортизол играет ключевую роль в осуществлении защитных реакций организма на стресс и голод. К сожалению, он отвечает не только за поддержания необходимого уровня глюкозы в крови во время сложных периодов вашей жизни, но и за экстренное запасание питательных веществ, то есть образование жира. В свою очередь кальций и магний участвуют в процессе образования энергии, то есть сжигании жиров, а также способствуют нормализации нашего эмоционального состояния. Чем мы спокойнее (читайте, когда уровень кальция и магния в норме), тем меньше в нас вырабатывается кортизол, а значит, наш организм не запасает жиры, а наоборот расходует и процесс похудения идет намного быстрее, жир на животе сгорает с ускоренной силой.

  • 2

    Грейпфрут

    Во-первых, грейпфрут обладает низким гликемическим индексом, а значит, понижает аппетит. Во-вторых, в нем содержится самая высокая концентрация флавоноида нарингина, который известен своим свойством сжигать жиры. Это вещество активизирует работу печени, подавляет аппетит и улучшает метаболизм. Регулярное употребление грейпфрутов способствует уменьшению нарастания жировых отложений, особенно в области живота.

  • 3

    Грецкие орехи

    Несмотря на то, что они довольно калорийны, их стоит включить в свою программу питания. Небольшое количество грецких орехов способно значительно изменить ваш рацион. Дело в том, что они способны надолго насыщать организм, подавляя чувство голода, а также ускорят процесс переваривая пищи.

  • 4

    Имбирь

    Имбирь отлично ускоряет обмен веществ в организме благодаря высокому содержанию эфирных масел и способствует ускоренному сгоранию жировых клеток. Употребляйте его в виде специй, добавок к гарнирам или мясу или рыбе. К слову, имбирь отлично очищает организм от шлаков и токсинов и утоляет жажду, учитывайте этот факт, когда в следующий раз будете делать лимонад или заваривать чай. Добавьте в них тертого свежего имбиря и чувствуйте, как становитесь стройнее.

  • 5

    Зеленый чай

    Зеленый чай один из наиболее известных и эффективных природных сжигателей жира. Содержащиеся в нем компоненты, в том числе кофеин, ускоряют метаболизм и стимулируют клетки использовать как можно больше калорий, что способствует уменьшению жировых отложений. Для оптимального эффекта рекомендуется выпивать как минимум одну чашку чая в день.

  • 6

    Овсянка

    Овсянка – богатый источник растворимой клетчатки, которая стабилизует уровень сахара в крови и способствует постепенному перевариванию еды, благодаря чему чувство сытости держится намного дольше. Как следствие, вы съедаете меньше пищи, и процесс похудения ускоряется, особенно если сочетать его со спортивными занятиями.

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Здоровье, Здоровое питание, Похудение, Продукты питания, Лишний вес, Советы медиков.
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