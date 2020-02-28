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Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме

Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
20:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мозг, почки и сердце начинают страдать, если человек пьет недостаточно воды.

Специалисты рассказали о нарушениях организма, возникающие от нехватки жидкости.

"Мозг и сердце состоят из воды на 73%, почки - на 79%. Количество воды, необходимое организму, зависит от различных факторов - образа жизни, возраста, пола, других. Недостаток воды может привести к нарушениям функций жизненно важных органов", - предупредили эксперты.

Они назвали отклонения, возможные в связи с неполучением достаточного количества жидкости.

Мозг. Общая обезвоженность организма способствует уменьшению мозговой жидкости, что снижает функцию главного органа ЦНС – в результате ухудшаются настроение, память, снижается способность концентрироваться, страдает способность мозга контролировать координацию движений.

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Почки. Они ответственны за вымывание отходов из организма в виде мочи. Когда мы теряем воду, но не восполняем ее, выпивая достаточное количество, - клетки почек получают сигнал удерживать влагу в организме. Мочеиспускание в итоге минимизируется, что способствует задержке токсинов в теле. Организм начинает отравляться этими веществами.

Сердце. Оно тоже сильно страдает от недостатка потребляемой воды. Когда содержание жидкости в организме уменьшается, кровь становится гуще, что становится проблемой для сердечно-сосудистой системы, с трудом справляющейся с ее перекачиванием. Возникает дополнительное давление на сердце, сосуды, что может увеличить частоту сердечных сокращений, артериальное давление. Постоянно высокое кровяное давление повышает риск инфаркта, инсульта.

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"Следует знать: недостаток воды в организме не всегда вызывает чувство жажды – механизм формирования этого ощущения отстает. Мы рекомендуем пить воду регулярно, не дожидаясь возникновения жажды", – заявили эксперты.

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Вода, Здоровье, Питьевая вода, Нарушения организма.
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