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Никаких чипсов, булочек или конфет: полезные для фигуры перекусы

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Никаких чипсов, булочек или конфет: полезные для фигуры перекусы
23:26 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если до основного приёма пищи осталось много времени, на помощь придёт перекус.

  • 1

    Орехи

    Этот продукт просто создан для идеального перекуса и красивой фигуры. Да, калориен, да, жирный, но жиры в составе орехов улучшают переваривание пищи, создают ощущение сытости надолго. Пользу подобного перекуса трудно переоценить: стимулирует работу головного мозга, улучшают выносливость, являются профилактическим средством против болезней сердца и сосудов. Это настоящая кладезь полезных веществ и витаминов. Но помните о дозировке: не больше 30 граммов орехов в сутки.

  • 2

    Фрукты

    Фрукты с низким гликемическим индексом позволят быстро и качественно худеть. Лучше всего подходят яблоки, киви, апельсины, грейпфруты, персики, груши, сливы. Не менее полезны для фигуры в качестве перекуса клубника и вишня. Благодаря таким продуктом можно утолить голод, насытиться клетчаткой, полезной для пищеварения.

  • 3

    Кисломолочные продукты

    Идеально для перекуса есть йогурт, кефир, ряженку или творог. Это кладезь белка, кальция, полезных микроэлементов для похудения и сытости. Также подобные продукты снимают раздражительность, делают человека спокойнее.

  • 4

    Мюсли

    Приготовить мюсли не составит труда. Но речь не идёт о покупном продукте. Сделайте мюсли сами — злаки, фрукты, семечки, орехи и мёд. Это простой вариант перекуса, к тому же очень вкусный. Много клетчатки, микроэлементов позволят сделать такой вариант ещё и приятным завтраком, который насытит на долгие часы.

  • 5

    Смузи

    Сейчас смузи пользуются огромной популярностью. Это крайне простой перекус, для приготовления которого нужно иметь пару-тройку ингредиентов и блендер. В качестве основы выбирайте молоко или йогурт, смешивайте со свежими фруктами, ягодами, зеленью, овощами, добавляйте натуральные соки или овсяные хлопья. Коктейль легко поместится в сумке и будет удобным перекусом в любое время суток.

  • 6

    Сухофрукты

    Захотелось сладкого? Тогда ваш выбор сухофрукты вместо печенья или конфет. 1-2 горсти подобного продукта (курага, изюм, чернослив) помогут утолить голод, питать мозг, обрести физическую силу и энергию. К тому же сухофрукты помогают бороться с перепадами настроения, поборют депрессию.

Антивозрастные продукты: что нужно есть, чтобы выглядеть моложе

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Питание, Здоровье, Фигура, Продукты, Польза, Перекус.
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