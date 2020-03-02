Никаких чипсов, булочек или конфет: полезные для фигуры перекусы

1 Орехи Этот продукт просто создан для идеального перекуса и красивой фигуры. Да, калориен, да, жирный, но жиры в составе орехов улучшают переваривание пищи, создают ощущение сытости надолго. Пользу подобного перекуса трудно переоценить: стимулирует работу головного мозга, улучшают выносливость, являются профилактическим средством против болезней сердца и сосудов. Это настоящая кладезь полезных веществ и витаминов. Но помните о дозировке: не больше 30 граммов орехов в сутки.

2 Фрукты Фрукты с низким гликемическим индексом позволят быстро и качественно худеть. Лучше всего подходят яблоки, киви, апельсины, грейпфруты, персики, груши, сливы. Не менее полезны для фигуры в качестве перекуса клубника и вишня. Благодаря таким продуктом можно утолить голод, насытиться клетчаткой, полезной для пищеварения.

3 Кисломолочные продукты Идеально для перекуса есть йогурт, кефир, ряженку или творог. Это кладезь белка, кальция, полезных микроэлементов для похудения и сытости. Также подобные продукты снимают раздражительность, делают человека спокойнее.

4 Мюсли Приготовить мюсли не составит труда. Но речь не идёт о покупном продукте. Сделайте мюсли сами — злаки, фрукты, семечки, орехи и мёд. Это простой вариант перекуса, к тому же очень вкусный. Много клетчатки, микроэлементов позволят сделать такой вариант ещё и приятным завтраком, который насытит на долгие часы.

5 Смузи Сейчас смузи пользуются огромной популярностью. Это крайне простой перекус, для приготовления которого нужно иметь пару-тройку ингредиентов и блендер. В качестве основы выбирайте молоко или йогурт, смешивайте со свежими фруктами, ягодами, зеленью, овощами, добавляйте натуральные соки или овсяные хлопья. Коктейль легко поместится в сумке и будет удобным перекусом в любое время суток.