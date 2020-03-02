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Как томатный сок влияет на артериальное давление

Как томатный сок влияет на артериальное давление
15:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ученые утверждают, что этот напиток можно употреблять каждый день, чтобы привести показатели давления в норму.

Ученые из Японии провели исследование, результаты которого подтвердили, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на давление.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли около 500 человек, страдающих гипертонией (повышенным давлением). Им нужно было употреблять томатный сок в неограниченном количестве в течении года. Результаты исследования показали, что у 94 человек, которые жаловались на частые скачки давления, показатели пришли в норму (ртутный столбик снизился на 4-5 мм).

Также у 125 добровольцев улучшился уровень холестерина в крови, при чем положительные результаты были одинаковыми как у мужчин, так и женщин разных возрастных категорий.

Кому полезен напиток с топленым маслом?

Считается, что это первое исследование, которое доказывает пользу томатного сока на сердечно-сосудистую систему в таком масштабном диапазоне.

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Здоровье, Напитки, Томатный сок, Советы медиков, Польза томатного сока.
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