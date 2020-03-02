Убивает клетки опасного заболевания: чем полезен йогурт для мужчин

Новости шоу бизнеса:Американские эксперты изучили влияние кисломолочного продукта на здоровье мужчин.

Ученые пришли к выводу, что употребление йогурта снижает риск онкологических заболеваний и аденомы простаты.

В эксперименте участвовали более 30 тысяч представителей сильной половины человечества. Медики тщательным образом изучили состояние их здоровья, после чего занялись изучением микроорганизмов, живущих в йогурте.

Ученые обнаружили, что в кисломолочном продукте содержатся вещества, которые могут препятствовать развитию аденомы простаты и колоректальных новообразований у мужчин.

Кроме того, эксперты утверждают, что ежедневное употребление йогурта позволит снизить риск заболеть раком. Пробиотики, содержащиеся в продукте, убивают клетки опасного заболевания в кишечнике.