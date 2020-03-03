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Вторник, 03.03.2020
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Медики сообщили, как часто нужно есть рыбу

Медики сообщили, как часто нужно есть рыбу
02:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:На тарелке должны помещаться не только жирные виды рыбы, такие как лосось и тунец.

В рамках долгосрочного исследования специалисты опросили в общей сложности 476 160 участников. Вначале испытуемые отвечали на общие вопросы о своих диетических привычках. Пятнадцать лет спустя им пришлось снова заполнять ту же анкету. Всего за этот период у 6291 участника развился рак толстой кишки.

Результаты показывают, что люди, которые ели рыбу в среднем три раза в неделю (около 359,1 грамма), смогли снизить риск развития колоректального рака на двенадцать процентов. Результаты сравнивали с людьми, которые потребляли рыбу только один раз в неделю (около 63,49 грамма).

Более ранние исследования показали, что омега-3 жирные кислоты в рыбе полезны для здоровья кишечника. Эти жирные кислоты важны для роста и нормальной работы мозга и необходимы для многих метаболических процессов. Но организм не может сделать это сам по себе, поэтому их необходимо поглощать через пищу.

Исследователи подозревают, что жирные кислоты также ингибируют воспаление в организме, что в противном случае способствует развитию рака. До сих пор, однако, предполагалось, что особенно жирная рыба лосось и тунец полезны для здоровья. Однако текущие результаты свидетельствуют о том, что это относится и к другим сортам рыб.

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Поскольку в исследовании были найдены различия в зависимости от того, какие сорта участники предпочитали есть, ученые сделали выводы. По их словам, несомненную пользу приносят жирные виды рыб, и совершенно бесполезны моллюски.

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Морепродукты, Рыба, Польза рыбы, Свойства рыбы, Как часто нужно есть рыбу.
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