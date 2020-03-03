Ученые рассказали, сколько надо ходить

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали о количестве шагов, которое необходимо совершать в день людям разного возраст

Для тренировки сердечно-сосудистой системы молодые люди должны совершать в день не менее десяти тысяч шагов, пожилые — до пяти-семи тысяч. Такую рекомендацию в день отказа от автомобиля дал врач-кардиолог Юрий Конев.

— Если молодой человек делает меньше десяти тысяч шагов, пожилой — меньше шести-семи тысяч, а преклонного возраста — меньше пяти тысяч шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он ни занимался.

Доктор добавил, что люди, которые преимущественно передвигаются на автомобиле, в первую очередь рискуют получить ранние возраст-ассоциированные заболевания, среди которых избыточный вес, преддиабет, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

При этом неважно, чем вы занимались в течение дня, так как никакую деятельность нельзя по пользе приравнять к ходьбе, считают медики.