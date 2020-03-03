Не только для похудения: полезные свойства зеленого чая (Фото)

1 Зеленый чай полезен для здоровья в целом. Если вы любите чай, но пьете в основном белый, черный или какой-либо другой вид чая, самое время обратить внимание и на зеленый. Самый лучший и полезный зеленый чай — органический. Его можно пить несладким или подсластить медом, отчего он приобретет еще более приятный вкус. В зеленом чае много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться за общее хорошее самочувствие. Этот напиток полезен для мозга, дает энергию и даже помогает бороться с раком. В вечной борьбе кофе против зеленого чая второй всегда выходит победителем.

2 Зеленый чай улучшает работу мозга. Зеленый чай помогает нам взбодриться, а также делает нас умнее. Одним из главных преимуществ зеленого чая является то, что он помогает улучшить деятельность мозга, т.к. содержит кофеин. Кофеин помогает блокировать аденозин — тормозящий нейротрансмиттер. Это помогает сосредоточиться и повышает уровни дофамина и норадреналина. Ваш мозг скажет вам спасибо за то, что вы регулярно пьете подобный напиток, будь то японский жасминовый чай, маття (японский порошковый чай) или сенча.

3 Зеленый чай помогает бороться с лишним весом. Большинство добавок для борьбы с лишним весом содержат экстракт зеленого чая или его производные. Все потому, что зеленый чай помогает сжигать жир и улучшает метаболизм. Какой бы зеленый чай вы ни пили, можете быть уверены в одном — это один из самых полезных способов сбросить нежелательные килограммы.

4 В зеленом чае много антиоксидантов. Многочисленные исследования показывают, что антиоксиданты в зеленом чае помогают в борьбе против многих видов рака, в том числе рака груди, простаты и толстой кишки. Одним из лучших преимуществ зеленого чая является тот факт, что он борется против окислительного повреждения — одного из главных факторов рака.

5 Зеленый чай снижает риск заболевания болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Зеленый чай снижает риск развития таких нейродегенеративных болезней, как Альцгеймера и Паркинсона. Все благодаря катехину, обладающему мощными защитными свойствами, который помогает нейронам мозга.

6 Зеленый чай улучшает здоровье зубов. Катехины в зеленом чае убивают во рту бактерии под названием стрептококки. Именно они вызывают возникновение полостей и гниение зубов. Одним из главных преимуществ чая маття является то, что он подавляет вирусы, вызывающие грипп, и снижает риск возникновения инфекций благодаря своим антибактериальным свойствам.

7 Зеленый чай борется с диабетом второго типа. Особенно в этом деле преуспел зеленый жасминовый чай — он улучшает чувствительность к инсулину, а также снижает уровень сахара в крови. А зеленый чай со льдом помогает снизить уровень сахара в крови и вместе с этим риск возникновения диабета.

8 Польза зеленого чая тазо. Этот вид зеленого чая может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта. Он повышает уровни антиоксидантов в крови, что помогает снизить холестерин и ЛПНП. У людей, регулярно пьющих зеленый чай, меньше шансов на развитие болезней сердца.

9 Зеленый чай против ожирения. Особенно хорошо зеленый чай помогает в борьбе с жировыми отложениями в области живота и талии. Конечно, не стоит перекладывать всю работу на зеленый чай — помимо его регулярного потребления, также не стоит забывать про спорт и правильное питание.