Не только для похудения: полезные свойства зеленого чая (Фото)

Зеленый чай полезен для здоровья в целом.
Если вы любите чай, но пьете в основном белый, черный или какой-либо другой вид чая, самое время обратить внимание и на зеленый. Самый лучший и полезный зеленый чай — органический. Его можно пить несладким или подсластить медом, отчего он приобретет еще более приятный вкус. В зеленом чае много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться за общее хорошее самочувствие. Этот напиток полезен для мозга, дает энергию и даже помогает бороться с раком. В вечной борьбе кофе против зеленого чая второй всегда выходит победителем.
Зеленый чай улучшает работу мозга.
Зеленый чай помогает нам взбодриться, а также делает нас умнее. Одним из главных преимуществ зеленого чая является то, что он помогает улучшить деятельность мозга, т.к. содержит кофеин. Кофеин помогает блокировать аденозин — тормозящий нейротрансмиттер. Это помогает сосредоточиться и повышает уровни дофамина и норадреналина. Ваш мозг скажет вам спасибо за то, что вы регулярно пьете подобный напиток, будь то японский жасминовый чай, маття (японский порошковый чай) или сенча.
Зеленый чай помогает бороться с лишним весом.
Большинство добавок для борьбы с лишним весом содержат экстракт зеленого чая или его производные. Все потому, что зеленый чай помогает сжигать жир и улучшает метаболизм. Какой бы зеленый чай вы ни пили, можете быть уверены в одном — это один из самых полезных способов сбросить нежелательные килограммы.
В зеленом чае много антиоксидантов.
Многочисленные исследования показывают, что антиоксиданты в зеленом чае помогают в борьбе против многих видов рака, в том числе рака груди, простаты и толстой кишки. Одним из лучших преимуществ зеленого чая является тот факт, что он борется против окислительного повреждения — одного из главных факторов рака.
Зеленый чай снижает риск заболевания болезнью Паркинсона или Альцгеймера.
Зеленый чай снижает риск развития таких нейродегенеративных болезней, как Альцгеймера и Паркинсона. Все благодаря катехину, обладающему мощными защитными свойствами, который помогает нейронам мозга.
Зеленый чай улучшает здоровье зубов.
Катехины в зеленом чае убивают во рту бактерии под названием стрептококки. Именно они вызывают возникновение полостей и гниение зубов. Одним из главных преимуществ чая маття является то, что он подавляет вирусы, вызывающие грипп, и снижает риск возникновения инфекций благодаря своим антибактериальным свойствам.
Зеленый чай борется с диабетом второго типа.
Особенно в этом деле преуспел зеленый жасминовый чай — он улучшает чувствительность к инсулину, а также снижает уровень сахара в крови. А зеленый чай со льдом помогает снизить уровень сахара в крови и вместе с этим риск возникновения диабета.
Польза зеленого чая тазо.
Этот вид зеленого чая может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта. Он повышает уровни антиоксидантов в крови, что помогает снизить холестерин и ЛПНП. У людей, регулярно пьющих зеленый чай, меньше шансов на развитие болезней сердца.
Зеленый чай против ожирения.
Особенно хорошо зеленый чай помогает в борьбе с жировыми отложениями в области живота и талии. Конечно, не стоит перекладывать всю работу на зеленый чай — помимо его регулярного потребления, также не стоит забывать про спорт и правильное питание.
Омолаживающий эффект.
Зеленый чай может отложить симптомы и признаки старения — этот факт был доказан многочисленными исследованиями. Все благодаря тому, что это богатый источник антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами, которые ответственны за старение. Зеленый чай может омолаживать клетки, благодаря чему ваша кожа будет выглядеть глаже и привлекательней.