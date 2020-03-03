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Чудодейственный напиток: сок, который поможет избавиться от ожирения и диабета

Чудодейственный напиток: сок, который поможет избавиться от ожирения и диабета
19:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики утверждают, что если пить по 2 стакана апельсинового сока в день, можно справиться с лишним весом и снизить риск заболеть диабетом.

Апельсиновый сок не случайно обладает таким чудодейственным свойством. Все дело в том, что в составе апельсинов и мандаринов присутствует молекула нобилетин, благодаря которой и происходит снижение веса.

Чтобы убедиться в правомерности своей теории, ученые провели специальный эксперимент с лабораторными мышами.

Две группы грызунов кормили пищей, в которой было высокое содержание холестерина и жиров. Одной группе подопытных животных при этом давали нобилетин, а другой нет.

Как нужно питаться, чтобы быть всегда здоровым

Те мыши, которые получали с пищей флавоноид нобилетин были явно стройнее, чем их собратья. Плюс к этому грызуны продемонстрировали пониженные уровни резистентности к жирам и инсулину.

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Питание, Здоровье, Апельсиновый сок, Польза, Апельсин.
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