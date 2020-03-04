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Среда, 04.03.2020
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Ученые назвали смертельную опасность мытья сырого мяса

Ученые назвали смертельную опасность мытья сырого мяса
03:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Когда вы моете мясо под струей воды, патогенные бактерии распространяются по всей кухне и попадают в пищу.

Эксперимент, результаты которого опубликованы в совместном докладе Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина, подтвердил, что мыть сырое мясо перед его приготовлением, в частности — куриное, смертельно опасно, так как резко повышается риск бактериального заражения.

Доклад напоминает, что сырое куриное мясо часто бывает заражено опасными для человека бактериями Salmonella, Campylobacter и Clostridium perfringens. И когда вы, из самых лучших, безусловно, побуждений, полощите сырую курятину под струей воды, вы не только не избавляете ее от патогенов (это произойдет далее — в процессе кулинарной обработки мяса), но и своими собственными руками разбрызгиваете их по помещению — вместе с мельчайшими каплями воды.

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В результате, бактерии распределяются по поверхностям кухни и попадают на все продукты в зоне видимости. И, как показал эксперимент, от этих последствий не может на сто процентов защитить даже самая усердная и тщательная уборка.

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Все по теме:

Мясо, Сырое мясо, Вред от мытья сырого мяса, Опасность мытья сырого мяса.
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