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Секрет долголетия: назван способ продлить жизнь на десять лет

Секрет долголетия: назван способ продлить жизнь на десять лет
10:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Продлить жизнь на десять лет можно благодаря регулярным физическим упражнениям и здоровому питанию.

Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали, как гарантировано продлить свою жизнь на десять лет.

Специалисты пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание "делают свою работу". Такие полезные привычки снижают риск преждевременной смерти.

Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за более чем 100 тысячами человек в возрасте от 50 лет. К группам риска отнесли курильщиков, употребляющих алкоголь, практикующих нездоровое питание, людей с низкой физической активностью и избыточным весом.

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Оказалось, что люди, которые вели здоровый образ жизни прожили значительно дольше. Средний показатель у женщин составил 84,4 года против 73,7 года у женщин с вредными привычками. У мужчин показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Также ученые отметили, что во время исследования не учитывались непредсказуемые заболевания такие, как рак.

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Здоровье, Упражнения, Физические нагрузки, Секрет долголетия, Советы медиков, Способ продлить жизнь.
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