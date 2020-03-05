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Самый полезный продукт: почему стоит есть водоросли

Самый полезный продукт: почему стоит есть водоросли
20:23 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Четыре главные причины, включить любой вид водорослей в рацион.

Исследования показывают, что морские водоросли содержат большое количество полезных для здоровья компонентов и являются отличным источником важных минералов - кальция, магния, селена и цинка. Даже небольшое количество водорослей может внести огромный вклад в общее состояние здоровья. 

Поддерживает функцию щитовидной железы

Она отвечает за выделение гормонов, которые помогают управлять ростом, выработкой энергии и восстановлением клеток. Однако эта железа в значительной степени зависит от йода для поддержания нормальной функции. Водоросли являются отличным источником йода, который они в концентрированном количестве поглощает из океана. В одной порции водорослей содержится 1682% от рекомендуемой суточной нормы.

Способствует здоровью кишечника

Они богаты клетчаткой, питательным веществом, которое является одним из лучших стимуляторов здоровья кишечника. Исследования показывают, что здоровая пищевая клетчатка может составлять от 25 до 75 процентов сухого веса водорослей, что больше, чем у большинства фруктов и овощей. Клетчатка способствует пищеварению и может быть использована в качестве источника пищи для микробиоты кишечника.

Способствует похудению

Водоросли помогают чувствовать сытость в течение длительного периода времени. Они борются с ожирением, благодаря веществу под названием фукоксантин, увеличивающие экспрессию белка, который метаболизирует жиры.

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Помогают управлять диабетом

Диабет является серьезной проблемой здравоохранения, затрагивающая миллионы людей во всем мире. Исследование, опубликованное в журнале Nutritional Science, показало, что фукоксантин может улучшить контроль сахара в крови, а альгинат препятствует всплескам сахара в крови, замедляя его всасывание.

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Питание, Здоровье, Водоросли, Продукты, Польза.
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